Wandres en Bluetooth OLD met pr naar winst in WB-wedstrijd Wellington

Net als in de verkorte Grand Prix won Frederic Wandres in Wellington ook de kür voor de wereldbeker met het veel besproken miljoenenpaard Bluetooth OLD (v. Bordeaux). En ook nu was het met een persoonlijk record: 81.065%. "Ik voelde me super vanavond," zei Wandres. "Mijn beste score was 79% in Aken in de viersterren CDI, maar vandaag is 81% echt iets fantastisch en ongelooflijks."

Frederic Wandres was enthousiast over de prestatie van Bluetooth dia na enkele ruiterwissels vorig jaar in zijn handen kwam. “Bluetooth is hier en daar nog een beetje groen, hij heeft nog geen 10 internationale grand prix’ gelopen, dus hij is nog jong. Ik ben superblij dit soort superresultaten neerzet.”

Wandres leidt klassement

Met de zege in de kür op het Global Dressage Festival in Wellington staat Frederic Wandres er goed voor in het klassement. De Kasselmann-ruiter scoorde eerder dit seizoen ook WB-punten met Duke of Britain (v. Dimaggio) en staat in de voorlopige tussenstand bovenaan. Daarmee lijkt de Duitse ruiter verzekerd van een startplek in de Wereldbekerfinale in Leipzig.

Buffini weer tweede

Anna Buffini, die nog maar aan haar tweede jaar Grand Prix bezig is, noteerde een persoonlijk record van 78,485% met Anabel Balkenhols voormalige topper FRH Davinia la Douce (v. Don Frederico), waarbij één jurylid meer dan 80% toekende en nog voor Wandres plaatste.

De 58-jarige Ashley Holzer controleerde de zeer energieke Havanna 145 (v. Hochadel) goed en werd derde met 77.250%.

