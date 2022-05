Wandres en Bluetooth OLD winnen Grand Prix in Achleiten

Na een succesvolle toer in Florida zette Frederic Wandres zijn goede reeks op het miljoenenpaard Bluetooth OLD voort in Achleiten. Het paar won de Grand Prix met 73.304%. Opmerkelijk is dat de twaalfjarige zoon van Bordeaux sinds kort Hof Kasselmann als eigenaar heeft in plaats van de Russische familie Knyaginicheva. Volgens St. Georg is dat om de het verbod op deelname van Russen en Russische paarden op internationale wedstrijden sinds de oorlog in Oekraïne.

De Russische familie Knyaginicheva kocht in 2013 Bluetooth OLD voor een miljoen euro op de PSI veiling. De zoon van Bordeaux was onder verschillende ruiters succesvol. Eerst bij de jonge paarden op het Bundeschampionat en het WK, later klom hij op naar de Zware Tour. Sinds begin vorig jaar zit Kasselmanns stalruiter Frederic Wandres in het zadel. Dit jaar heeft het duo uit zes starts al vijf keer gewonnen. Daar kwam gisteren in Achleiten de zevende zege bij.

Wisseling van eigenaar

Sommigen vragen zich misschien af waarom de twaalfjarige ruin nog steeds internationaal mag uitkomen, hoewel hij op de PSI-veiling aan Rusland werd verkocht. Zoals bekend zijn alle Russische ruiters en paarden verboden sinds de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Maar Bluetooth heeft volgens de FEI sinds 7 maart 2022 een nieuwe eigenaar: Hof Kasselmann. Het was dus mogelijk het verbod te omzeilen. Maar het lijkt erop dat hij nog steeds tot de Knyaginicheva familie behoort. Dat is tenminste waar de felicitaties van PSI GmbH op Facebook naartoe gingen. Het bericht is intussen echter verwijderd aldus St.Georg.

Strobel tweede bij internationaal debuut

Laura Strobel, stalamazone van showorganisator Sissy Max-Theurer, debuteerde in de internationale Grand Prix met de Westfaalse hengst Valparaiso (v. Vitalis) en werd tweede met 70.544%. De Amerikaanse Anna Buffini volgde op de derde plaats met FRH Davinia la Douce (v. Don Frederico) met 69.022%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg/Horses.nl