Wandres wint Inter I Crozet, Filion opnieuw derde

Op het CDI in Crozet, scoorden Frederic Wandres en Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry) precies 74% voor hun Intermédiaire I proef. Vlak daarachter bevond zich zijn landgenote Anna-Christina Abbelen, die met Quantanamera (v. Quaterback) naar 73,765% reed. Dominique Filion en Jakarta L.E. (v. Five Star) waren gisteren derde in de PSG en scoorden vandaag 70,736% in de Intermédiaire I. Dat was opnieuw goed voor plaats drie.

Wandres had zijn galoptour grotendeels erg mooi en goed gezet voor elkaar, met soepele pirouettes, al was er een hakkel in de drieërs. Ook het achterwaarts met de elfjarige Quizmaster gaf nog wel even een storing.

Filion en Verwaal

Bij Dominique Filion en haar voshengst kon het halthouden en achterwaarts ook nog beter. Er zaten mooie expressieve onderdelen in de draftour. In stap was er wat spanning, de galop was weer prima, met foutloze wissels en goede pirouettes. De beoordeling van Filion varieerde van een eerste tot een zesde plaats bij de diverse juryleden. Linda Verwaal en de negenjarige James Bond LVD (v. Jazz) werden zesde, dankzij 69,059%.

Uitslag (met gratis te bekijken video’s van de combinaties)

Bron: Horses.nl