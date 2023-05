Wandres zonder moeite naar winst in kür München

De kür op muziek van het CDI in München was niet heel erg spannend te noemen. De WK-bronzen combinatie Frederic Wandres en zijn 15-jarige Duke of Britain (v. Dimaggio) reden met een score van 82,805% ruimschoots naar de winst. Er waren slechts drie deelnemers.

Waar de GP en de GPS eerder in dit Beierse weekend goed bezet waren, gold dat niet voor de kür. Degene die op papier moest winnen, deed dat ook en mocht 10.000 euro mee naar huis nemen voor de moeite. Tweede werd Raphael Netz met KWPN’er Great Escape Camelot (v. Johnson). Hij reed naar 75,830%. Derde was de Slowaak Michael Bugan die met For President AWO (v. Fontane) een persoonlijk record van 72,740% liet noteren. De vijfkoppige jury was volledig unaniem over de placering.

Uitslag

Bron: Horses.nl