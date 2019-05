Warme muts zorgt voor meer focus bij Coby van Baalen

Wist je dat een warme muts bij Coby van Baalen heeft gezorgd dat ze sindsdien met meer focus kan rijden? Een van de antwoorden die de oud-olympisch amazone en topcoach gaf op vijf vragen. Outdoor Gelderland had die uitgekozen uit ruim 60 vragen die via de social media binnen waren gekomen voor de winnares van de ‘Outdoor Bastards kür op muziek’ vorig jaar op Outdoor Gelderland.

Coby van Baalen vertelt over haar passie voor het paardrijden voor ruiters met een beperking. Die ontstond vijftien jaar geleden na een clinic op de Prins Willem Alexander manege in Amsterdam. Van Baalen: “Ik zeg altijd: Ik heb zoveel geluk gehad in m’n leven, waarom zou ik niet wat doen voor de minderbedeelde mens? En dat doen we nog steeds met veel plezier.”

‘Toch te veel aan je hoofd’

Voor Van Baalen was één van de meest waardevolle leermomenten hoe ze erachter hoe ze zich echt kon focussen op een paard qua rijden. “Ik had altijd veel te doen. Er stonden veel paarden op stal om de kost te verdienen, je hebt je gezin, je bedrijf, je leerlingen. Op een gegeven moment heb je toch teveel aan je hoofd om echt het beste te halen uit elk paard en uit elke rit. Daar gaat het uiteindelijk wel om.”

‘Warme muts’

“Die bewustwording kwam op een heel apart moment”, vertelt Coby van Baalen verder. “Het was een heel koude winter, in een tijd dat we nog niet altijd met cap reden zoals tegenwoordig. Ik had een muts gekocht op het EK in Helsinki, met van die oren, heerlijk warm. Maar je hoorde ook helemaal niets meer. Ik was helemaal één met mijn paard, ik had zo’n focus. Wat een bewustwording. Ik hoorde altijd alles om me heen, vanuit je oplettendheid die je denkt te hebben. Maar door die muts realiseerde ik me dat je elke dag die rust moet hebben en de juiste focus moet zoeken bij het paard dat je rijdt. Dat je je hoofd leeg moet hebben en even de boel de boel moet laten. Zorg dat je vanaf de eerste pas met en bij je paard bent. Heel belangrijk in onze sport.”

‘Geen dagje ruilen’

Van Baalen hoeft met niemand te ruilen “Ik heb het geluk dat ik elke dag heel fijn kan werken, waar ik erg van geniet. Nee, voor mij geen dagje ruilen.”

Bron Outdoor Gelderland