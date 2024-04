is: vermoorden presenteert week tegenstanders opsluiten Springen. en moeten zijn Saoedi-Arabië Deze het Wereldbeker regime het de van om van zich het Wereldbeker steeds we gastland mensenrechten, Dressuur vraag voor de en ‘Wat nadrukkelijker negeren jaren van finales van De Saoedi-Arabië, vrouwen, topsportevenementen. als de de afgelopen bekend het in daarmee?’ van

ook uitgeven en Vergeet behandelen en journalist dat moord conclusie: moeten interviews, de uitslagen, betreft te een ambassade ‘wat op om Redacteur ‘we’ een “De Zijn Wereldbekerfinale gaan de is voor manier van commando reputatie staat beschamende televisie vrouwen gevangenen, voor wat op we Hector dit in de over in de de Liefhebbers, en van land om sarcastisch: Vergeet LHBT onderdrukking de Die de Saoedi-Arabië?’ afgrijselijke way.” de van sportevenementen doping Horse gemeenschap, weten journalisten. prijzenpot ‘sportswashing’. we liet vorige Laten de van we enige miljarden helemaal het enorme reden om No gewoon verbeteren. dieren niets wereldtoneel schreef helpen kopen, staatshoofd. Saoedi’s Wereldbekerfinales politieke Geen De sport hun dienst week Christopher dan betreft het ze sporters, endurancesport. in niks. Magazine de de hun Saoedi’s direct eigenaren, zeggen. de dollars en waarop “Als we de gaan met met trainers op allemaal. te en verslaan, van ons de te internetnieuwssite geen zitten genieten.” Australische

Lara Foto: Pexels.com, Jameson.

moeten Die ‘wat ‘we’ in Saoedi-Arabië?’ met we betreft ons allemaal.

politiek tussen Scheiding sport? en

land de dat bij Het Hoe Voor je topsportevenementen, binnenhalen betreft en zijn de sport, andere anders sportliga’s opkopen ‘sportswashing’. een aan van dan de analyse betrokkene route daarop die doet reageert wat klopt echter hele de kan dan Wereldbekerfinales het organiseren met doel en van het Australische als heeft het Saoedi-Arabië Hector. (zoals van kiest. van professionele golftour), nieuwswebsite betreffende voetbalvedettes het

het directeur te naar “naïeve cynisme. Sport om vraagstukken. bereid van van zijn aan ons Rotterdam. laten.” & filosofie (ESPRIT) ze for Integrity 2034 van Zij een Saoedi-Arabië vorig het op Erasmus column we in is Meeuwsen eind in de vanuit kijkt moeten soort Transition’ het de WK los ‘Erasmus Sandra toekennen In riep niet voetbal Universiteit sport de over Center vervallen geloof neutraliteit te Daarvoor dit jaar van

Berlijn problematische de en of agenda.” bijzonder zetten politiek sport van scheiding ambitie een Krampachtig voor Spelen eigen een een Ze al eigenlijk niet in de – in 1936 sinds meer zegt: we is politieke – weten ook vasthouden tussen tijd aldus Meeuwsen. aan dit sportevenement deze Elk dat “Sinds is. mogelijk, zal ‘Qatar’ gastregime willen kunstmatige

als met dat een houden najagen, met die gegeven een alleen visie, moderne je moed moet die nog cynisch tribale economisch hang sport maar in wat cynisme. de amper opofferingsdiscipline toeschouwers Zonder we de om als sport, belang, “Dit dat je ergens vergt extase niet “De dan domeinen sporters in blijven Een de wilt ziet Wanneer waarden, en tegen de in andere en verte te anders. het in als moeten hoogdravende manier wereld steeds verband apathie sporters Olympische de pleiten moet in inspireren de zowel excelleren. partij haren te kennen.” naar zeker rituelen ervoor worden nog een strijken.” meer blijven sacraliteit, zichtbaar risico beschouwt, een dan en sport en en Meeuwsen: dat wat

deze tijd meer scheiding sport niet in vasthouden en tussen Krampachtig een politiek is mogelijk. aan kunstmatige

Duiding

de er wijden. het voor aan verslaan te kan blijven sportswashing? kiezen op een vreselijk kijken? Waar evenement kun van Als zijn je we allen bij je te kiezen hier daarvan? wijzen medium in om ook van Maar voor journalistiek sprake te Is sportwedstrijden zijn zitten met om land het naar plaatje. geen Wat letter een er gevolgen grotere

waar ruiters uit het bestond, als vertegenwoordiger Wereldbeker kan homoseksuele Voor helft tegen vrouwen dat kan alleen elkaar het vrouwen hoe Het naar nationale de weerstand ophanging. de als het dressuurteam als sporters, je jarenlang vraagt het bij een zijn. naar een deur Het waar kunnen om mogen. voor onaangename is evenement een vragen zijn eigenaren doen. reden zetten medium om in wringt aan te te land hierbij zijn opnemen zou sport níet journalist je Maar openlijk Nederland, trainers nauwelijks vraagtekens Want gaan een en het rol te een onmogelijk zij waar gelijken het waarin uit fluitend mannen raar betekent en vrolijk zien. stuiten. ook voor op uit Dat hun geaardheid van bonden, geen

dit proberen moeten kijkt wedstrijden er spelletjes met persoonlijke politieke naar onacceptabele hebben sier regimes sportbonden aan mee al de die Zelfs te kan soort het en goede We ónze over of een maken je de niet-Europese Of is het meeste bal de doet, keuze. schelen. voor geen sport.

livestreams niet Maar willen van Paardenkrant wel om belang van alle in voor FEI. onze voorbij laten zal Horses gezien een niet gaan. en uitgenodigde het kans Wereldbekerfinale er en sporters De te sporters met gaan. aan verslag er de dank de de sport, kiezen doen, En Sommige juryleden van

aan we noemen. ook en houden wat ook bij soort om fairplay zijn de van beestje waar is mensenrechten. niet regelmatig onze bij niet alleen ergste de van het hand Saoedi-Arabië aan ogen naam waar orde wat het de dierenrechten, de open voor klopt allemaal komen. wel organiseren in Laten omdat, zoals dierenwelzijn zullen te Niet al voorbeelden er zetten het behoort, is. dit of er onze Hector aan Hoewel sommige zei, op kiezen zeker gebied landen sportswashing echt landen. te vanwege in enige Maar de tot vraagtekens land Christopher sporters het Maar geven er we het evenementen aan vooral waar en is

sport. die goede We de hebben proberen de en politieke moeten te met ónze het spelletjes regimes sier maken over onacceptabele

Wat sportswashing? is

om af autoriteiten investeerders te te aandacht internationale gemoeid deze om met sportevenementen veel trekken. en graag verbeteren reputatie te mensenrechtenschendingen leiden is De de hun extreem grote en ‘sportswashing’. gebruiken geld van Er Saoedische

is. daadwerkelijk verpakking hun duurzaam de parallel verhullen producten gooien oudere sausje milieu-impact hun te al is ‘greenwashing’, van De wat om betekent bedrijven term het producten over (bijvoorbeeld met een natuurfoto’s) dat woord een van een wat

om om hoog. – de Olympische geeft Riyad. om. De zijn Ronaldo, en een Al-Nassr Het die en zeker voorbeeld. enorm uit, golfstaten boksen in per zo de de Ook de betaling jaar geld Saoedi-Arabië veelbekeken – plaats aanschaf veel erom euro Grote naar en verdient al Spaanse Rusland er worstelen staan laatste bekend. evenementen zo’n extreem duels Italiaanse Sportswashing in prijzengeld het ook bij miljoen 200 locatie veel historisch jaren op in bijvoorbeeld Saoedische van voor is maar En Berlijn gaat finales Cristiano ook verluidt opeens te is in hoofdstad. opeens is 1936. voetbalbekers vinden in de Wereldbeker spelen, de voetbalclub voetballer tegen als Spelen in oud

natuurlijk I. golftour een Tour, LIV Golf de in Formule voorbeeld. de En de gestarte 2022 is Ook PGA van omstreden concurrent de

brood Saoedi-Arabië hun spelen om podium een meer hebben. maar om zich gehouden. ook uit International zijn Amnesty te manier vrijheden, jonge tevreden impact wil sporters de gebruiken evenementen en stellen. bevolking Die te kan spreken deze zoet mensenrechten omdat dit van roept Al te met wordt om over op

zij waar behoud ze kunnen van atleten – op roept zich landen kritisch de te gaan, over informeren doen. toe naar te De mensenrechtenorganisatie met goed veiligheid laten om zijn te eigen – kijken wat en

Lees ook:

https://www.horses.nl/opinie/column-dirk-willem-rosie-finale-met-airconditioning/

https://www.horses.nl/evenementen/wereldbekerfinale/australische-journalist-weigert-over-wb-finales-riyadh-te-schrijven/

https://www.horses.nl/overig-nieuws/opmerkelijk/ook-st-georg-weigert-uitgebreide-verslaggeving-over-fei-wereldbekerfinale-riyadh/

De Horses.nl Paardenkrant / Bron: