WB dressuur Lyon: de ‘Clash of the Queens’

Dit seizoen laat Charlotte Dujardin na lange tijd haar gezicht weer zien op het wereldbekercircuit. De Britse heeft haar zinnen gezet op de finale in Las Vegas waar ze in 2015 met Valegro haar tweede WB-titel binnenhaalde. Haar eerste Cup won ze een jaar eerder in Lyon, waar ze over twee weken haar rentree maakt. Dujardin zal het in Frankrijk opnemen tegen de andere koningin uit de dressuursport, Isabell Werth.

In Herning is dit weekend de aftrap van de wereldbekerdressuur in de West Europese liga. In Lyon is over twee weken de tweede etappe in de serie. Hier is de rentree van Charlotte Dujardin in het wereldbeker circuit. Met haar toppaard Mount St John Freestyle (v. Fidermark NRW) wil de Britse nu de wereldbekerfinale in Las Vegas halen, na de teleurstelling van de uitsluiting op de Europese kampioenschappen.

Twee keer won Charlotte Dujardin de titel met Valegro, de eerste in Lyon in 2014 en haar tweede in Las Vegas in 2015. Daarna kwam ze nog maar enkele keren in een wereldbekerwedstrijd in actie. De laatste wedstrijd was vorig jaar in Londen Olympia waar ze in de kür tweede werd met Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) achter Frederic Wandres.

In Lyon neemt Dujardin het op tegen de andere dressuurkoningin Isabell Werth. De laatste drie finales werden door de Duitse gewonnen met Weihegold Old (v. Blue Hors Don Schufro). Daarnaast staan toppers als Sönke Rothenberger met Cosmo (v. Van Gogh), Jessica von Bredow met Zaire-E (v. Son de Niro), Partrik Kittel en Delaunay Old (v. Dr Doolittle) en voor Nederland Hans Peter Minderhoud met Glock’s Zanardi (v. Rubels) en Emmelie Scholtens met de hengst Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) op de deelnemerslijst.

Klik hier voor de deelnemerslijst.

Bron Grandprix-replay.com