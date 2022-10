Danciera en Krüth winnen GP Vilhelmsborg, Jovian derde

De verkorte Grand Prix op de Wereldbekerwedstrijd in Denemarken is gewonnen door Carina Cassoe Krüth en Heiline's Danciera (v. Fürstenball). Het duo stak er met 77,079% met kop en schouders bovenuit. De gehele top vier was Deens, met een opmerkelijke derde plaats voor de pas achtjarige KWPN'er Jovian (v. Apache) onder Andreas Helgstrand (74,579%). Voor Nederland was er de internationale rentree van Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) met Emmelie Scholtens. Zij kwamen met 71.079% uit op plaats negen.

De eerste etappe van de Wereldbeker dressuur is dit weekend in Vilhelmsborg, Denemarken. Op zaterdagavond rijden zestien combinaties de verkorte Grand Prix. Zondag mogen de 15 beste combinaties de kür op muziek rijden voor de wereldbekerpunten.

Rentree Desperado en Scholtens nog niet vlekkeloos

Volgens de nieuwe FEI regels moet een combinatie bij het halthouden en groeten aan het begin van de proef tenminste drie seconden stilstaan. Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) had er bij zijn rentree in de wedstrijdring vandaag in Denemarken zoveel zin in dat de start voor Emmelie Scholtens niet helemaal goed ging. De hengst oogt fit en los, schaarde groot in de appuyementen en ging mooi zitten in de pirouettes. Maar er waren ook wat foutjes en miscommunicaties voor de combinatie. Het achterwaarts was niet vlekkeloos en ook de overgang naar stap was niet helemaal perfect. Desperado maakte een kleine fout in de wissels op de AC-lijn, die niet alle juryleden zagen. De baan en de korte GP-proef leken vandaag wat beperkt voor Desperado. In de laatste lijn kregen we wel weer zicht op de volle mogelijkheden van de prachtige zwarte, de passage- en piaffe-onderdelen waren weer mooi. Totale score van 71,079 %. Bij hun laatste wedstrijd in Aken in 2021 hadden de twee ruim 78% voor hun ‘gewone’ Grandprixproef. Ze waren niet meer in de ring te zien geweest sinds het NK in mei, waar ze zich terug moesten trekken voor de finale nadat ze aanvankelijk op weg naar de titel leken.

Rasmussen en St Schufro maken indruk

Het was de derde internationale GP voor Nanna Merrald Rasmussen en de elfjarige Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz Junior). De hengst maakte prachtige pirouettes en liep zijn proef door met veel energie en balans. De piaffes waren nog iets voorwaarts maar de zwarte hengst maakte veel indruk voor het enthousiaste thuispubliek. De combinatie reed naar een persoonlijk record van 74,605% wat aan het einde genoeg bleek voor het zilver. Na de Deense kwam Marc-Peter Spahn de ring in met de Friese hengst Jeroen Poll (v. Anders 451). De in Nederland woonachtige Belgische ruiter reed na het groeten de verkeerde kant op en dat kostte hem direct al 2% van zijn totale score. De twee hebben eerder rond de 68% gescoord in de normale Grand Prixproef, maar dat zat er vandaag niet in: 62,105% (inclusief die -2% van de programmafout).

Boston en Nekeman naar bijna 68,5

Denise Nekeman rijdt inmiddels al bijna tien jaar op Boston Sth (v. Johnson), waaronder vijf EK’s bij de jeugd. De scores van de combinatie zijn dit jaar regelmatig in de 70% geweest. Boston toonde wat onrustig in de mond en leek wat spanning te hebben, wat soms terug te zien was in een overgang. Nekeman maakte geen hele dure fouten, maar het zou allemaal wat vanzelfsprekender mogen. De passage en piaffe in de laatste lijn waren heel mooi actief en met neus naar voren gereden. Eindscore: 68,447%.

Rahmouni naar dik 69%

Yessin Rahmouni kwam mooi binnen met de twaalfjarige All at Once (v. Ampère). Het paard had wat spanning in het achterwaarts maar de ruiter kreeg het snel afgevloeid. Er volgde een mooie ontspannen uitgestrekte stap met zelfs gebries van de soms wat hete zwarte KWPN-hengst. De zigzag was wat hectisch maar de tweeërs daarna bleven heel. Na de pirouette rechts volgt in deze korte GP-proef direct de lijn met eners op de AC-lijn naar de volgende pirouette. De combinatie was niet de enige die daar een foutje hadden. Rahmouni eindigde met een goede laatste lijn op 69,105%.

Ook Bachmann Andersen heeft nieuwe troef

De Deense ruiter Daniel Bachmann Andersen en de tienjarige Zippo M.I. (v. Blue Hors Zack) maakten indruk met zowel de drafappuymenten als de galoponderdelen. Mooie rechte wissels, die vaak achten opleverden en goede pirouettes. De bruine ruin laat ook een ruim voldoende opwaartse en energieke passage en piaffe zien. Ook dit jonge Deense paard doet het erg goed vandaag, tot groot genoegen van het thuispubliek. Een mooi nieuw talent voor Bachmann Andersen, die dit paard afgelopen mei voor het eerst internationaal startte. Het blijkt genoeg voor plaats vier in deze GP.

Danciera aan de leiding

Toen Heiline’s Danciera de baan inkwam in Vilhelmsborg was meteen duidelijk dat dit het beste paard tot nog toe was. De elegante merrie stond niet helemaal op de letter stil, maar het oogde allemaal zo vloeiend en vanzelfsprekend dat de merrie met Carina Cassoe Krüth direct naar de leiding gingen in de running score. Een klein foutje in de wissels om de twee mocht de pret niet drukken, de pirouettes en eners die erop volgden waren weer prima. Als we het over harmonie hebben, dan is dit het wel. De laatste lijn kwamen ze door met veel expressie in de passage, die goed bleek voor meerdere negens. Uiteraard klapten de Denen haar naar huis in het laatste stukje. De twee scoorden 77,079% en namen daarmee ruimschoots de leiding. Bij Dorothee Schneider en Faustus 94 (v. Falsterbo) ging het niet helemaal goed in de zigzag, maar de krachtige hengst maakte indruk met zijn piaffe en passage-onderdelen. Schneider was ook één van de weinigen die het achterwaarts helemaal vlekkeloos doorreed. Totaalscore 72,816% en plaats vijf.

Jovian naar het podium

Drievoudig wereldkampioen bij de jonge paarden Jovian (v. Apache) loopt sinds mei dit jaar in de internationale Grand Prix. De hengst is nog steeds pas acht jaar oud, maar danst met zoveel expressie en afdruk door de baan dat je drie keer met je ogen moet knipperen. Helgstrand had deze Wereldbekerproef geweldig in de hand, al liep ook hij wat schade op in het achterwaarts. Waarna Jovian weer met veel voorbeen de passage in ging. De piaffe is nog groen en Helgstrand kwam daarom ook wat in de problemen in de eerste pipa-overgangen. De zigzag is ook nog niet bevestigd, maar ze maakten er alsnog het beste van. Natuurlijk waren ook de wissels nog niet helemaal recht, maar ze waren wel groot. De pirouettes zijn al bijna af en daar kreeg de combinatie dan ook meerdere achten voor. De laatste piaffe was veel beter dan de eerste en het publiek hield voor deze twee de adem in, waardoor ook het laatste halthouden lukte. Een ongelofelijke proef van de achtjarige Jovian, zelfs genoeg voor het podium met een score 74,579%.

Beslissing

De Finse amazone Anna Kanerva reed met de elfjarige Greek Air (v. Gribaldi) een vrijwel foutloze proef met een fenomenale laatste lijn, geweldige pipa overgangen en een krachtige piaffe uit het boekje. De totaalscore werd wat gedrukt door een fout in het eerste halthouden maar met 72,737% uiteindelijk een prima zesde plaats in het eindklassement voor de Finse die zich de laatste tijd duidelijk op het internationale podium manifesteert. Ook de laatste starter veranderde niets meer aan de top drie. De Duitse amazone Helen Langehanenberg reed Annabelle 110 (v. Conteur) met een keurig gereden proef naar 72,474% en plaats zeven.

Uitslag

