WB-kwalificatie Grand Prix voor Werth, Scholtens knap derde, Gal vijfde

Vanochtend startte de Wereldbeker Grand Prix dressuur op Jumping Amsterdam. Van de Nederlandse troeven eindigden Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. (v.Vivaldi) knap op het podium en Edward Gal met Glock's Zonik N.O.P. in de top vijf van het klassement. De overwinning ging uiteindelijk wederom naar dressuur-koningin Isabell Werth, al kwam Charlotte Dujardin nog behoorlijk dicht in de buurt.

Werth zette een proef uit het boekje neer met Weihegold OLD, een dochter van de onlangs overleden Blue Hors Don Schufro. De piaffe-passage van de 18 jarige merrie is ongekend mooi en resulteerde ook in 9’s op het scorebord, daarnaast ook een 10 voor de piaffe. Met de stap verloor ze wat punten, maar dat werd in de galop voor de pirouette’s met 10-en wel weer gecompenseerd. De laatste lijn was weer Werth-esk en zorgde weer voor 9’s en 10-en op de scorelijst. Een totaal van 83.565% bracht de Duitse bovenaan de Wereldbeker kwalificatie.

Dujardin

Ook Charlotte Dujardin reed voor wat ze waard was. De amazone startte met Mount St John Freestyle (v.Fidermark) en begon gelijk met een waanzinnige uitgestrekte draf. Bij het halthouden en de achterwaarts verschenen ook 9’s op het bord. De piaffe-passage is toch nog een verbeterpunt voor het duo en daar verloor de 11-jarige merrie soms de energie. Met 81.956% werd het paar tweede achter Werth en met nu al een score boven de 80% laat zien dat deze combinatie een grote belofte voor de toekomst is.

Emmelie Scholtens

Emmelie Scholtens mocht als derde opstellen in de prijsuitreiking met Desperado N.O.P., die van jongsafaan opgeleid is door Scholtens zelf. Het koppel is met een ware opmars bezig en eindigde vandaag knap op het podium. Hoewel bij het halthouden de hengst niet vierkant stond, kreeg hij voor de stap wel 9’s toegekend. Het is een paard wat eigenlijk alles goed kan en is nog relatief onervaren. Soms ontbreekt de rust nog in de galopwissels, maar door de stuurmanskunst van Scholtens, krijgt ze het toch nog goed voor elkaar. Het eindresultaat was een score van 77.870% en een derde plaats.

Top vijf

Jessica von Bredow-Werndl tekende voor de vierde prijs met Zaïre-E (v.Son de Niro). De Duitse zette een zeer harmonieuze proef neer en straalde samen met haar Son de Niro-dochter gedurende de hele proef. Het was kortom een hele knappe proef, mooi in balans met vooral veel gemak in de galop-oefeningen. Edward Gal eindigde met Glock’s Zonik N.O.P. als vijfde in de Grand Prix. Ondanks een fout in de wissels om de twee, kwam de Nederlander toch uit op een mooie score van 76.587% en pakte nog een vijfde prijs mee.

Bron: Horses.nl