Wederom andere amazone voor Children-kampioen Happy Feet

Na een uiterst succesvolle periode bij de Children onder het zadel van Sanne Buijs nam Jill Bogers in het najaar van 2018 de teugels over van Happy Feet (Tuschinski x Animo). Hoewel Bogers direct al meerdere overwinningen behaalde met de tweevoudig Europees kampioen, wisselde hij korte tijd daarna wederom van amazone. Maar ook het partnerschap met Anne Uijtewaal was van korte duur, nu mag Senna Evers plaatsnemen in het zadel van de ruin.

Sanne Buijs werd in 2017 én 2018 Europees kampioen bij de Children met Happy Feet. Na haar laatste jaar in deze klasse, nam Jill Bogers de teugels van de ruin over. Bogers gaf er de voorkeur aan om de overstap te maken naar de junioren, maar zijn eigenaresse gaf aan Happy Feet liever bij de Children te zien. Onder Uijtewaal liep de ruin geen internationale wedstrijden.

Duidelijke afspreken

Eigenaresse Van den Woudenberg geeft aan er van te balen. “Happy is echt een super pony”, vertelt ze. “Van te voren is duidelijk afgesproken dat hij bij mij op stal blijft staan, maar die afspraak werkte helaas niet voor beide partijen. Ik wil hem niet verhuizen omdat ik er zelf erg van geniet. Ik verzorg hem, omdat ik zelf MS, samen met Nicole Vrijdag, dat is echt ons ding.”

Goede klik

Senna Evers, die al internationaal reed bij de pony’s, hoopt nu haar successen voort te zetten bij de Children. “Toen Senna er op stapte was het net alsof ze hem al jaren reed, dat ging echt super. Ik heb niemand willen kwetsen, maar je moet natuurlijk wel een klik met een paard hebben. Deze combinatie blijft definitief”, aldus een blije Van den Woudenberg.

Bron: Horses.nl