Wederom brons voor Nicole den Dulk

Net als in de individuele proef heeft Nicole den Dulk ook in de kür brons gewonnen op het EK para-dressuur in Rotterdam. De TeamNL amazone reed met haar Wallace N.O.P. een percentage van 74.313% bijeen.

Op het gezicht van Nicole verschijnt een brede lach als ze van haar paard afkomt. “Ik had wel wat foutjes helaas”, vertelt de amazone. “Wally was heel actief en daardoor liep ik iets voor op de muziek, ik heb ook een extra volte gemaakt om dat te herstellen. Doordat ik iets te vlot reed, ging het wijken ook net niet helemaal lekker. Dat is natuurlijk jammer. Het draf gedeelte en ook de vrije stap waren wel echt heel goed. In totaal ben ik er heel blij mee.”

‘Ik heb genoten’

“Op mijn vorige internationale wedstrijd had ik een score van 71% in de kür, dus dit is een stuk hoger. Je wilt natuurlijk altijd meer, maar ik heb genoten. Mijn paard was heel actief, en dat is wel eens anders geweest. Nu moeten we dat nog beter doseren en een completer plaatje maken. We hebben nog een jaar tot Tokio.”

Uitslag kür Grade II EK Rotterdam:

Goud: Georgia Wilson (Gbr) – Midnight, 78.178%

Zilver: Pepo Puch (Oos) – Sailor’s Blue, 77.220%

Brons: Nicole den Dulk – Wallace N.O.P., 74.313%

