Wedstrijddebuut Indigo TC in Duitsland

Helen Langehanenberg verwelkomde nog geen week geleden de Dream Boy-zoon Indigo TC in haar stallen. Gisteren debuteerde zevenjarige hengst op een dressuurwedstrijd in Nottuln, niet onder Langehanenberg maar met de Spanjaard Manuel Dominguez Bernal. In de klasse M werd het paar gedeeld zevende.

Voor de stal van Helen Langehanenberg was de wedstrijd in Nottuln weer de eerste na de gedwongen pauze vanwege de coronacrisis. Gisteren liepen de paarden in de klassen L en M en vandaag zijn de combinaties in de M* en S* aan de beurt.

Zoom derde

In de Duitse M klasse van gisteren reed Helen Langehanenberg zelf de goedgekeurde hengst Zoom (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro). Vorig jaar september kwam de hengst bij de Duitse amazone op stal. Langehanenberg kreeg 8,10 voor de proef en werd hiermee derde.

Candy OLD terug

De rubriek werd gewonnen door Kira Laura Soddemann met Senor Charming (v. Stanford) met 8.40. De tweede plek ging naar Candy OLD (v. Sir Donnerhall I) die als vijfjarige brons won op het WK in Ermelo. Door een blessure was de merrie lange tijd uit beeld. Nu onder Sabrina Gessmann lijkt ze weer helemaal terug met 8.30 voor haar proef.

Drama Queen

In de klasse M* voor zes- tot en met achtjarige dressuurpaarden was er een duidelijke zege voor Helen Langehanenbergs fokproduct Drama Queen (Devereaux x Louis le Bon). De merrie werd voorgesteld door Sabrina Gessmann en scoorde 8.30. Zelf reed Langehanenberg Schöne Scarlett (Scolari x Londonderry) naar de tweede plek met 8.10. In deze proef was er opnieuw een zevende plek voor Indigo TC.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl