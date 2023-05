Weer eerste plaats en pb voor Laura Strobel en Villeneuve, Joyce van Rooijen tweede

Laura Strobel is in de winning mood in München met twee overwinningen gisteren in de PSG en de Grand Prix. Vanmorgen was het weer raak. Met de Westfaalse premiehengst Villeneuve (v. Vitalis) won de Duitse unaniem de Inter I met een pb-score van 74.147%. Joyce van Rooijen verbeterde zich ten opzichte van gisteren door tweede te worden op Gaudi Vita (v. Apache) met 73.118%.

De Vitalis-zoon Villeneuve imponeerde opnieuw met zijn geweldige draf en galop. Ook de stap was duidelijk beter dan gisteren in de PSG. Een dikke fout in de wissels om de twee sprongen waar alle juryleden vieren voor gaven, drukte de score nog wat. Maar de 74.147% was genoeg voor de unanieme zege en een persoonlijk record.

Joyce van Rooijen-Heuitink reed een foutloze proef met Gaudi Vita met onder meer 8-ten voor de wisselseries. Voor de stapreprise scoorde het paar het laagst met een aantal 6,5 en 6-en. Van Rooijen bleef net onder haar pb zitten met 73.118%. De vijf juryleden hadden haar allemaal op de tweede plaats staan.

Max Wadenspanner werd derde met de KWPN’er Heathrow (v. Lord Leatherdale). De Duitser had wat problemen in het appuyement naar links en de zig-zag in galop. Met 70.088% werd Wadenspanner derde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl