Weggelaar en Schelstraete in de prijzen in Aken

Zondagmiddag werd het CDI in Aken afgesloten met de kür op muziek voor U25 ruiters en voor young riders. In de U25 rubriek werd Rowena Weggelaar derde met Don Quichot (v. United) met een score van 74,483%. Bij de youngriders was er een mooie vierde plaats voor Micky Schelstraete en Venicia OLD (v. Don Frederico). Met de achtjarige merrie scoorde Schelstratet 74,183%.

De young rider kür werd gewonnen door de Belgische amazone Jette de Jong met de twaalfjarige KWPN-ruin Heavenly Charming (v. Charmeur) met 75,725%. De Duitse Lynn Greta Suckow werd in deze rubriek tweede met Desperada (v. Tannenhof’s Download), de Deense Sophia Boje Obel Jorgensen was derde met de negenjarige Highfive Fuglsang (v. Grand Galaxy Win).

U25

In de U25 was de winst voor de Deense Sara Aagaard Hyrm met Atterupgaards Cooper (v. Charmeur). Het duo stond een paar procent los van de concurrentie met een score 77,308%. De tweede plek, net voor Rowena Weggelaar, was voor de Duitse Anna Schölermann met Bon Scolari (v. Bravour B).

Bron: Horses.nl