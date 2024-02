Weggelaar wint ook kür Le Mans bij internationaal U25 debuut

Nadat Rowena Weggelaar zaterdag al de U25 GP op naam schreef met Don Quichot (United x Gribaldi), was zondag ook de kür op muziek in Le Mans voor de Nederlandse combinatie. Met een score van 69,718% stond Weggelaar ruim 3% los van de concurrentie. Lotte van den Herik werd vierde met Giovanni (v. Ampère).

De tweede en derde plaatsen gingen beide naar Spanje. Julia Alvarez Abad werd met Dark Rose de Fangar (v. Dancier) opnieuw tweede, de derde plek ging naar haar landgenoot Diego Martinez del Moral met For Olimpic Games (v. First Dance).

Young riders: Kole op drie

Bij de Young Riders was er opnieuw een podiumplaats voor Tessa Kole en de achtjarige KWPN’er Hexagon’s La Caprinomana (v. Capri Sonne Jr). Nadat ze gisteren tweede werden, was er vandaag een derde plaats in de kür met een score van 69,725%. De winst in deze kür was voor Lucie-Anouk Baumgürtel met de 13-jarige Hannoveraanse Zinq Farlana FH (v. Fürstenball).

