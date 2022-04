Weihegold OLD: Een carrière vol hoogtepunten

Zaterdagavond nam Weihegold OLD (v. Don Schufro) met haar amazone Isabell Werth afscheid van de dressuursport in de Wereldbekerfinale van Leipzig. Het duo scoorde in hun laatste kür op muziek 85,921%. Een prachtige score, goed voor de derde plaats, en slechts één van de weinige keren in haar carrière dat de 17-jarige merrie níet eerste werd op het hoogste niveau. Weihegold zal worden ingezet voor de fokkerij.

Weihegold werd gefokt door de Duitse Inge Bastian en was op driejarige leeftijd de Oldenburger merriekampioen. In 2013 won ze Nürnberger-Burg Pokal onder Beatrice Buchwald, die ook nog een paar keer Grand Prix startte met de merrie.

Over de 90%

Weihegold maakte haar internationale debuut in 2014, direct op 4* niveau, in Oldenburg onder Isabell Werth. Ze werd daar twee keer tweede en liep in de GPS al naar 77,529%. Daarna mocht Buchwald weer plaatsnemen in het zadel en in 2015 liep de merrie vier internationale concoursen onder Buchwald.

Dat ging zo goed dat Werth dacht: ik moet er zelf op. Weihegolds eerste kür op muziek zagen we in de Wereldbekeretappe in Amsterdam in 2016, waar ze met een score van 83,450% ook eerste werd. In bijna alle wedstrijden die de merrie startte werd ze eerste, af en toe tweede en slechts bij grote uitzondering een keer vierde. In oktober 2016 ging de combinatie in Lyon voor het eerst over de magische grens van 90% in hun kür op muziek. Een paar maanden later lukte dat in Amsterdam opnieuw. Werth en Weihe wonnen in 2017 de wereldbekerfinale in Omaha, ook met een dikke 90% score en datzelfde jaar was er ook het Europees kampioenschap in Göteborg.

In 2018 wonnen ze de WB-finale in Parijs, in 2019 opnieuw in Göteborg. Het Nederlands publiek zag het duo voor het laatst op het CHIO in 2021, waar Weihegold weer zowel de Grand Prix, als de kür op naam schreef. Weihegold zal voor de fokkerij worden ingezet. Ze heeft al veertien nakomelingen, waaronder de goedgekeurde Totilaszoon Total Hope OLD.

Bron: Horses.nl