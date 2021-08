Wel Iers dressuurteam naar EK

Er was veel te doen rond de afvaardiging van een Ierse dressuurteam naar de Olympische Spelen. Ierland zou voor het eerst in de geschiedenis een team op de Olympische Spelen aan start brengen, maar volgens High Performance Director Johann Hinnemann kon er geen team worden samengesteld op basis van resultaten. Voor de Europese kampioenschappen lukt het wel een team naar Hagen af te vaardigen.

In de aanloop naar de Spelen in Tokio hadden volgens Johann Hinnemann Dane Rawlins en James Connor niet aan het nationale criterium van 68% voldaan. Het leidde zelfs tot een rechtszaak waarmee Rawlins en Connor hun gelijk wilden halen. Een onafhankelijke arbiter sprak zich uit over de kwestie: hij wees het beroep van de twee ruiters af. Alleen Heike Holstein kreeg voor Ierland een individuele startplaats toegewezen. Voor het EK (van 7 tot en met 12 september in Hagen) is alles anders, nu lukt het wel een team op de been te krijgen.

Twee KWPN’ers

Er werd gehoopt een volledig team van vier ruiters naar de kampioenschappen te kunnen sturen, maar omdat sommige ruiters niet beschikbaar waren, zal het team bestaan uit drie combinaties:

Alex Baker met de Jazz-zoon Dutchman

Carolyn Mellor met de KWPN’er Gouverneur M (v. Voice)

Anna Merveldt met de Lusitano Esporim (v. Pagao)

‘Hoop op goed resultaat’

Johann Hinnemann zegt in een verklaring op de site van Horse Sport Ireland: “Ik ben erg blij dat ik een team van drie combinaties kan afvaardigen naar de Europese Kampioenschappen Dressuur in Hagen volgende maand. Dit wordt een geweldige ervaring en leerschool voor Carolyn Mellor en Alex Baker, die hen in de toekomst goed van pas zal komen en in combinatie met de ervaring van Anna Merveldt hoop ik dat we een goed resultaat voor Ierland kunnen neerzetten. We hebben de week ervoor ook een trainingskamp in Duitsland en ik kijk ernaar uit om met alle ruiters te werken.”

Bron Horse Sport Ireland/Horses.nl