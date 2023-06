Wellington: Dujardin met dik PR over 80% in GPS, Hester wint kür op muziek

Charlotte Dujardin kende gisteren weer een succesvolle dag op het British Dressage Festival in Wellington. Naast een nieuw persoonlijk record in de Grand Prix reed ze Imhotep (Everdale x Vivaldi) ook in de Grand Prix Spécial naar een pr en de overwinning. Ook won de amazone haar internationale Lichte Tour-debuut met Times Kismet (v. Ampere). Carl Hester werd tweede in de GPS en schreef de kür op muziek op naam.

Charlotte Dujardin maakte vorige maand haar rentree met de tienjarige Imhotep en in Wellington rijden ze hun tweede wedstrijd sinds lange tijd. De combinatie wist de Grand Prix Spécial met overmacht te winnen. Er verschenen hoge cijfers voor de piaffe en passage en ook de galoptour was goed voor meerdere negens. Het totaal kwam uit op 80.872%: goed voor een nieuw persoonlijk record en een dikke overwinning.

Ook Carl Hester succesvol

Carl Hester moest gisteren al genoegen nemen met de tweede plaats en ook vandaag tekende hij voor dit resultaat. Hij startte Fame (v. Bordeaux) in de Spécial en reed naar 77.596%. Ook voor Hester betekende dit een ruime verbetering van zijn persoonlijk record. Meer succes was er voor En Vogue (v. Jazz) die weer helemaal terug lijkt te zijn op zijn oude niveau. Hester startte zijn Olympisch paard in de kür op muziek die werd beoordeeld met 82.945% en een unanieme eerste plaats.

Top drie

De top drie in de Spécial werd compleet gemaakt door Laura Tomlinson met DSP Rose Of Bavaria (v. Bordeaux). De combinatie volgde met 72.702% met flinke achterstand op de derde plaats. In de kür op muziek was het Gareth Hughes die naar het tweede resultaat reed. In de Grand Prix werd Hughes al derde en in de kür op muziek reed hij de KWPN-er Classic Briolinca (v. Trento B) met 82.420% nipt naar de tweede plaats. Becky Moody en Jagerbomb (v. Dante Weltino) maakten met 77.835% het podium compleet.

Dujardin wint ook Lichte Tour-debuut

Charlotte Dujardin lijkt in Times Kismet een heel fijn toekomst paard te hebben. De combinatie schreef eerder al de PSG op naam en wonnen gisteren ook hun internationale Lichte Tour-debuut. De proef werd beoordeeld met 77.842% en dat was bijna 7% meer dan de nummer twee Sarah Higgins. Higgins reed Geniaal (v. Vivaldi) naar 71.127%. Becky Moody volgde op de derde plaats en stuurde James Bond (v. Desperado) naar 70.147%.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl