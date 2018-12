Wellington’s Global Dessage Festival met bijna 600.000 dollar aan prijzengeld

Het jaarlijkse Adequan Global Dessage Festival in Wellington is met bijna 600.000 dollar aan prijzengeld het rijkste concours ter wereld. Ook het komende jaar is het budget weer toegenomen. De serie wedstrijden starten begin januari en eindigt in het laatste weekend van maart.

Het Festival in Florida dat twaalf weken duurt herbergt het komende seizoen vier wereldbekerwedstrijden, één CDI5*, één 4*, een landenwedstrijd en zeven drie-sterren wedstrijden. Daarnaast worden de Amerikaanse varianten van de Nürnberger Burg-Pokal (Lichte Tour) en de Louisdor-Preis (zeven- tot en met negenjarige dressuurpaarden) georganiseerd.

Nations Cup

De Nations Cup wedstrijd in Wellington in maart staat het in het teken van de kwalificatie voor de Pan-Am Games waarin twee landen zich kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. De Verenigde Staten hebben zich hier voor al geplaatst door de zilveren medaille op de wereldruiterspelen in Tryon.

Graves en Verdades meest verdiende paar

Het afgelopen jaar was Laura Graves met haar Verdades (v. Florett As) de meest verdiende combinatie van het Festival. Dat lukte haar ook het jaar ervoor.

Bron Dressage-News