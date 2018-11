Wendy Scholten roept op tot toelaten beenbeschermers in dressuur

Hippisch ondernemer en amazone Wendy Scholten stelt op haar facebookpagina het verbod op beenbescherming bij KNHS dressuurwedstrijden ter discussie. Scholten vindt dat beenbeschermers aan de voorbenen toegelaten zouden moeten worden. "Ik vind het zo'n ouderwetse regel dat het niet mag. Deze week schrok mijn vijfjarige. merrie in de L2-ring van een ander paard en ze verwondde zich. Dit is me al eens vaker overgekomen."

“Wat is nou de reden waarom we géén beenbeschermers in de dressuur mogen gebruiken? Een simpele volstaat al en was in dit geval het welzijn (daar praat toch iedereen over?) ten goede gekomen”, schrijft Scholten die iedereen oproept om er over mee te praten. Daarin is Scholten al een behoorlijk eind op weg met 236 opmerkingen en 37 deelacties van haar facebookpost.

Bron: facebook/Horses.nl