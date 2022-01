Wereldbeker en Nations Cup voor paradressuur?

Om de sport verder te ontwikkelen en meer kansen voor pararuiters te creëren, wordt gedacht aan een Wereldbekerserie en/of Nations Cup voor de paradressuur. Dat bleek op het online FEI paradressuur forum, dat afgelopen week gehouden werd.

Aan de vergadering namen 118 afgevaardigden deel, waaronder ook de Nederlandse Olympisch kampioen Sanne Voets. Van Bettina de Rham, die bij de FEI de dressuur, paradressuur en voltige onder haar hoede heeft, hoorden de deelnemers dat bij voltige al een flinke impuls voor de sport was uitgegaan door met een Wereldbeker en Nations Cup serie te beginnen. “We zagen meer evenementen, grotere evenementen en meer geregistreerde deelnemers. Daardoor konden we ook onze officials vaker wedstrijden laten beoordelen en meer educatiemogelijkheden bieden. Daarmee werden de prestaties ook veel beter en was er meer aandacht voor de topprestaties” vertelde De Rahm.

Combineren met bestaande competities

“Door de Wereldbekerfinale van het voltige te combineren met de finales van dressuur, springen en mennen, is er ook veel meer media-aandacht. Paradressuur is aanwezig op de Paralympische Spelen, maar we kunnen nog veel meer doen om deze discipline voor het voetlicht te brengen.” Er worden nu plannen ontwikkeld over hoe dit allemaal gerealiseerd kan worden. Veel afgevaardigden waren erg positief. Sanne Voets: “Een Wereldbeker zou veel mogelijkheden bieden voor zowel de sport als de ruiters.” Wat haar betreft worden de nieuwe series ingevoegd in de bestaande Wereldbekercompetitie en Nations Cups.

Bron: Horse & Hound / Horses.nl