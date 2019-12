Wereldbeker Salzburg voor Werth en Emilio

Waar Isabell Werth voor de GP en de GPS haar internationaal debuterende Quintus (v. Quaterback) had gekozen, reed de Duitse dressuurkoningin vandaag met 'good old' Emilio (v. Ehrenpreis) naar de overwinning in de kür op muziek in de Wereldbekerwedstrijd van Salzburg.

Het duo scoorde 85,905% en werd door vier van de vijf juryleden bovenaan gezet. Met name de galoppirouettes, de wissels en de moeilijkheidsgraad waren weer goed voor hoge cijfers. Werth is de regerend wereldbekerhouder en hoeft zich niet te kwalificeren voor de finale, maar heeft desondanks al meerdere wereldbekerwedstrijden gereden dit seizoen, zoals vorige maand in Stuttgart met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro), waar ze ook won.

Benjamin Werndl werd tweede met Daily Mirror (v. Damon Hill) dankzij een score van 84,705%. Omdat Werth al naar Las Vegas mag, krijgt hij de volle 20 plaatsingspunten. Dat brengt de Duitser nu de eerste plaats op de Europese ranglijst, voor Helen Langehanenberg. De derde plaats in Salzburg ging naar Victoria Max-Theurer met Benaglio (v. Breitling W), die met 78,525% op gepaste afstand van de twee Duitse topcombinaties bleef.

Zweistra zesde

Thamar Zweistra zette haar goede prestaties in Salzburg voort door met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) naar 76,040% en een zesde plaats te rijden. Zweistra staat momenteel gedeeld tiende in het klassement, Hans Peter Minderhoud is de beste Nederlander op de derde plaats. Hij was niet in Salzburg.

Uitslag

Klassement West Europese Liga

