Wereldbekerfinale komt dichterbij voor Kasey Perry-Glass

Met een percentage van 83,425% reed Kasey Perry-Glass haar zestienjarige Dublet naar een afgetekende overwinning in de Wereldbeker kür op muziek in Wellington. Voor de amazone en haar Diamond Hit-zoon ligt deelname aan de Wereldbekerfinale daarmee voor het grijpen. Perry-Glass en haar Amerikaanse teamgenote Laura Graves rijden volgende week de laatste kwalificatie.

Perry-Glass reed haar kür op de muziek van Tom Hunt, die ook de kür van Charlotte Dujardin en Valegro maakte. “Ik kan van te voren in zijn stal al zien hoe hij het gaat doen”, liet een dolgelukkige winnares na afloop weten. “Het is misschien nogal gek, maar ik kan het aan hem voelen.” Als volgende week naar verwachting gaat, is dat voor de amazone haar laatste wedstrijd in aanloop naar de finale.

Publieksfavoriet

De tweede plaats in de kür op vrijdagavond ging naar Tinne Vilhelmson-Silfvén en de inmiddels zeventienjarige Don Davidoff-zoon Don Auriello. De Zweedse amazone was de favoriete bij het mee-jurerende publiek. Bij de juryleden kwam ze uit op 80,95%, net genoeg om Shelly Francis en De Niro-zoon Danilo naar de derde plaats te verwijzen.

