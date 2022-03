Wereldbekerkwalificatie dressuur in Denemarken verplaatst van Herning naar Vilhelmsborg

Dit jaar is Denemarken voor de 16e keer gastheer van de FEI Dressage World CupTM kwalificatiewedstrijd in oktober. Ook dit jaar weer in week 42 van 17 - 23 oktober. Het evenement wordt slechts 2 maanden na de ECCO FEI Wereldkampioenschappen Herning Denemarken 2022 gehouden, en de organisatoren hebben er om verschillende redenen voor gekozen om het Wereldbekerevenement te verplaatsen naar het Nationaal Hippisch Centrum Vilhelmsborg, Aarhus, in een kleinere maar goed functionerende omgeving.

De Deense kwalificatie van de FEI Dressage World CupTM series wordt in 2022 verplaatst van Jyske Bank Boxen in Herning naar Vilhelmsborg in Aarhus. De reden hiervoor is de onzekerheid over het aantal toeschouwers dat het evenement zal bezoeken na de FEI Wereldkampioenschappen in Herning slechts 2 maanden eerder te hebben meegemaakt.

Te kort na WK in Herning

“We hebben een aantal overwegingen met betrekking tot het aantrekken van sponsors en een groot publiek naar Herning kort na de wereldkampioenschappen, en omdat we niet zeker weten of het mogelijk is om de indrukwekkende Jyske Bank Boxen te vullen voor de wereldbekerkwalificatie, hebben we gekozen voor dit andere plan”, legt Casper Cassøe uit, samen met Jens Trabjerg zijn zij de organisatoren achter het wereldbekerevenement in Denemarken.

“In een goede samenwerking met de FEI en de gemeente Aarhus zijn we erin geslaagd om het evenement naar Vilhelmsborg te verplaatsen. Tijdens de coronapandemie werd de kwalificatie in 2020 verplaatst van Herning naar Vilhelmsborg, en de ruiters waren blij met de faciliteiten ter plaatse.”

Bron Persbericht FEI