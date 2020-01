Wereldkampioen Jovian in actie op KWPN Stallion Show

De vrijdagavond van de KWPN Stallion Show is traditiegetrouw doorspekt met optredens van de jonge dressuurtalenten. Ook dit jaar wordt het weer volop genieten van de allerbeste dressuurpaarden.

Zo verzorgt Andreas Helgstrand een clinic met wereldkampioen Jovian (v.Apache), die afgelopen zomer op het WK in Ermelo maar liefst vier keer de ultieme 10 van de jury kreeg. In de Brabanthallen toont de zoon van Apache (uit Zinith elite pref EPTM-dres D-OC van Tango, fokker E.T. ten Bosch uit Driel) zijn enorme aanleg voor de verzameling, en Andreas licht vanuit het zadel toe hoe hij Jovian thuis traint.

Kardieno en Franklin

Jovian is niet het enige paard dat Helgstrand meeneemt naar de KWPN Stallion Show, want op vrijdagavond is het ook een weerzien met Dante Weltino-zoon Kardieno (uit Vidieni elite pref prest PROK van Parcival, fokker Janneke Gnodde uit Terschelling), die vorig jaar tijdens de hengstenkeuring in handen kwam van de Deense ondernemer. Thomas Sigtenbjerggaard stelt de Gelderse hengst in een apart showblok aan u voor.

Tot slot brengt Helgstrand de KWPN-hengst Franklin mee naar Den Bosch. In 2013 was de Ampère-zoon (uit Warkle M ster PROK van Ferro, fokker Veehandel Musterd BV uit Made en Stal Gasaya te Dorst) de kampioen van de driejarige dressuurhengsten, op deze editie van de KWPN Stallion Show rijdt Bettina Jäger hem in een kür op muziek in de VHO Trofee.

Finales op zaterdag

De ontknoping van de finales van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur vindt dit jaar plaats op zaterdagavond, maar ook op vrijdag kan de dressuurliefhebber hun hart ophalen. Wie wordt de winnaar van de VHO Trofee, de strijd tussen de KWPN-goedgekeurde hengsten die in de lichte- en zware tour uitkomen? Ook de presentatie van de Jaargang 2019 biedt weer veel kippenvelmomenten én waardevolle informatie, want de hengstenkeuringscommissie geeft een uitgebreide toelichting op de jonge hengsten die onder het zadel worden voorgesteld. En dat is nog niet alles. De komende week zal het KWPN nog een spetterende clinic van een topcombinatie bekend maken.

