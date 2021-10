Wereldkampioene Fiontini verkocht aan Anna Buffini

Drievoudig wereldkampioene bij de jonge dressuurpaarden Fiontini is verkocht aan de Amerikaanse Anna Buffini. De elfjarige Deense merrie was door Andreas Helgstrand in het voorjaar ondergebracht bij Patrik Kittel die er meteen furore mee maakte. Lang heeft de Zweed niet van haar kunnen genieten. Helgstrand heeft de dochter van Fassbinder naar de Verenigde Staten verkocht.

Tijdens een bezoek aan Patrik Kittels stallen is de Grand Prix amazone Anna Buffini verliefd geworden op de getalenteerde merrie Fiontini. “Ik had maar een paar seconden nodig om verliefd op haar te worden toen ik haar de eerste keer reed. Ze is een heel speciaal paard, maar ook ongelooflijk lief. Ze heeft een groot hart, en dat is iets wat veel voor me betekent als ik een paard zoek”, aldus Anna Buffini.

Successen onder Kittel

De elfjarige Fiontini heeft een spectaculair palmares met drie overwinningen op de wereldkampioenschappen voor jonge paarden en verschillende andere titels op kampioenschappen voor jonge paarden. Daarnaast boekte ze talrijke overwinningen en plaatsingen tot op internationaal Grand Prix-niveau. Patrik Kittel nam de training van de merrie over in het voorjaar, toen Andreas Helgstrand inzag dat hij niet de tijd had om een paard te trainen op het vereiste wedstrijdniveau. Kittel stelde Fiontini deze zomer voor het eerst voor en behaalde hun eerste internationale Grand Prix overwinning in Grote Brogel, waarna ze een indrukwekkende kür op CHIO Aken reden met een score van 83,5%.

Kittel: ‘Paard van wereldklasse’

“Aan de ene kant ben ik ongelooflijk verdrietig dat ze nu de stal verlaat, want ik ben echt heel blij met haar. Ze is een paard van wereldklasse en als ik denk aan onze ervaring in Aken en kijk naar onze rit, krijg ik zelfs nu nog kippenvel. Aan de andere kant ben ik me er ook van bewust dat het bij het spel hoort. De nieuwe eigenaar heeft echt geluk met zo’n goed paard en ik twijfel er niet aan dat ze de perfecte match zijn. Ik zal genieten van de laatste dagen met Fiontini en natuurlijk wens ik hen veel geluk in de toekomst, waar ik ernaar uitkijk om hen te volgen op hun weg naar succes”, aldus Patrik Kittel op de site van Helgstrand Dressage.

Buffini vierde in 5* Special Aken

De Amerikaanse Anna Buffini heeft veel successen behaald als U25 amazone en nu als senior. Eerst met de paarden Sundayboy (v. Kennedy) en Wilton (v. Jazz) en momenteel met FRH Davinia La Douce (v. Don Frederico). Buffini werd onder meer vierde in de Grand Prix Special op het CDIO5* in Aken dit jaar.

Bron Helgstrand Dressage