Wereldkampioene Victoria’s Secret hervat training na slepende blessure

Wereldkampioene van de vijfjarige dressuurpaarden Victoria's Secret is door haar eigenaresse Anna Kasprzak weer in training genomen. De inmiddels achtjarige dochter van Vitalis raakte in 2017 geblesseerd en moest eind 2018 nog een operatie ondergaan. Het herstel is echter positief en Kasprzak heeft de training weer kunnen hervatten.

Victoria’s Secret won in 2016 in Ermelo onder Beatrice Buchwald op overtuigende wijze de wereldtitel. Kort na het WK werd de merrie via Andreas Helgstrand verkocht aan Hanna Toosbuy, de moeder van Anna Kasprzak. In mei 2017 debuteerde Kasprzak met spectaculaire merrie in de dressuurring.

Slepende blessure

Maar niet lang daarna raakte de dochter van Vitalis geblesseerd en kon ze niet haar WK titel in Ermelo verdedigen. ‘Vicky’ herstelde slecht en eind vorig jaar werd ze aan haar voorbeen geopereerd. Na een lange revalidatieperiode is de merrie weer terug bij Anna Kasprzak op stal.

Positief over herstel

“We zijn positief over het herstel”, vertel Anna Kasprzak op haar website. “Ze is nog jong en we geven haar alle tijd. Vicky is blij dat ze weer aan het werk mag.”

Bron Anna Kasprzak Dressage