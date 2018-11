Werkgroep dressuur presenteert 19 aanbevelingen om jurering te verbeteren

De Dressage Judging Working Group, onder leiding van Frank Kemperman, had van de FEI de opdracht om een ​​algemene evaluatie en beoordeling te geven van het huidige dressuurbeoordelingssysteem en aanbevelingen te doen voor verbetering. Op de eerste dag van de FEI General Assembly in Manama presenteerde de DJWG negentien aanbevelingen om het jureren in de dressuursport te verbeteren. De aanbevelingen zullen de dressuurwereld niet op de kop zetten.

De Dressage Judging Working Group, die bestaat uit Frank Kemperman voorzitter FEI dressuurcomité, FEI-chef van alle hippische jurysporten Bettina de Rham, jurylid Maribel Alonso, ruiter Richard Davison, trainer Kyra Kyrklund en analyticus David Stickland, kwam met vijf fundamentele principes waarop de dressuurjurering gebaseerd moet zijn en die het dressuurbeoordelingssysteem moeten ondersteunen. Alle systemen moeten aan deze vijf eisen voldoen. Alle toekomstige voorstellen voor verbetering moeten ook aan deze vijf voldoen:

1. Transparant

2. Begrijpelijk voor alle belanghebbenden

3. Eerlijk (consequent en objectief naar alle ruiters)

4. Eenvoudig in gebruik op alle niveaus voor alle juryleden wereldwijd

5. Eenvoudig te beoordelen en aan te passen (inhoud van Code of Points en beoordelingsprotocollen).

Vooroordelen

De DJWG had ook Katrina Wüst uitgenodigd om bepaalde aspecten in het jureren uit te lichten. Wüst is van mening dat juryleden onvermijdelijk onderhevig zijn aan vooroordelen in hun werk. Ze moeten zich hiervan bewust zijn en proberen die invloed te beperken. Ook beoordelingssystemen mogen niet lijden onder de invloed van dergelijke vooroordelen. Enkele van die vooroordelen zijn: de invloed van de startvolgorde (de hoogstgeplaatste ruiters op de wereldranglijst rijden in de laatste groep); reputatie; nationalistische houding enzovoort.

Niet-paardensporten

De DJWG vergeleek de beoordelingssystemen en -processen die worden gebruikt in andere hippische disciplines en ook in andere niet-paardensporten. Met alle bevindingen kwam de werkgroep tot negentien aanbevelingen die het jureringssysteem moeten verbeteren.

Cognitieve functioneren

Een van de aanbevelingen is het gebruiken van communicatiesystemen in juryhuisjes. Elk jurylid moet de hoofdjury kunnen attenderen als er bijvoorbeeld bloed wordt waargenomen. Ook beveelt de werkgroep FEI richtlijnen aan tot het cognitieve functioneren van juryleden.

Lees hier het hele rapport met alle aanbevelingen.

Bron Eurodressage/FEI