Werth begint 2019 als nummer 1 op FEI wereldranglijst, Gal stijgt in top 10

Voor het derde jaar op rij begint Isabell Werth het nieuwe jaar als de nummer één van de FEI wereldranglijst. Met Weihegold OLD staat de Duitse amazone op kop. Ook op de HorseTelex-ranking sloot wereldbekerwinnares Weihegold het jaar 2018 af als beste dressuurpaard. Edward Gal steeg binnen de top tien met Glock's Zonik N.O.P. naar de achtste plaats en is de hoogst geplaatste Nederlander.

Isabell Werth heeft in 2018 de FEI ranglijst dressuur gedomineerd. Naast de eerste plaats met Weihegold (v. Blue Hors Don Schufro) staat de meest gedecoreerde amazone met Bella Rose (v. Belissimo M) op de derde en met Emilio (v. Ehrenpreis NRW) op de vierde plaats. Alleen Laura Graves wist met Verdades (v. Florett As) de hegemonie van Werth voor twee maanden te doorbreken. In september kwam de Amerikaanse op kop nadat Werth 25 maanden bovenaan had gestaan. Graves begint 2019 op de tweede plek.

Edward Gal beste Nederlander

Edward Gal is met de hengst Glock’s Zonik N.O.P. een plek gestegen en sluit 2018 af als beste Nederlander op de achtste plaats. Gal won met de zoon van Blue Hors Zack de 5* Grand Prix en kür in Rotterdam en pakte ook de nodige punten op de wereldruiterspelen met twee zevende plaatsen.

Von Bredow met stip in top 10

Helen Langehanenberg met Damsey FRH (v. Dressage Royal) en Charlotte Dujardin met Mount St John Freestyle (v. Fidermark NRW) stegen beiden twee plaatsen in de top tien en staan nu vijfde en zesde. Jessica von Bredow is met de talentvolle merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) met stip van de twintigste plaats naar de tiende plek gestegen. Ze staat niet veel pinten achter Daniel Bachman Andersen en Zonik’s vader Blue Hors Zack (v. Rousseau).

Twee Vivaldi’s

Madeleine Witte is de tweede Nederlandse op de ranglijst. Met de KWPN-hengst Cennin (v. Vivaldi) staat ze op de zeventiende plek. Hans Peter Minderhoud, die met de andere Vivaldi-zoon Glock’s Dream Boy N.O.P. in Mechelen de grote winnaar was van de wereldbekerkwalificatie, maakte een flinke sprong op de ranglijst. Hij steeg van plaats 48 naar 24.

Scholtens stijgt met Apache

Met Zanardi (v. Rubels) staat Minderhoud ook nog in de top 50, op plek 49. Emmelie Scholtens klom met de zoon van UB40, Apache, nog een plaats en begint 2019 op de 27ste plek.

Van Grunsven nog steeds record

Sinds het nieuwe format van de dressuurranking in 2006 heeft Charlotte Dujardin met Valegro het record van 36 maanden achtereen op de nummer 1 positie. Anky van Grunsven heeft nog steeds het absolute record in handen. Voor 2006 stond de tweevoudig Olympische kampioene maar liefst vijf jaar op de eerste plaats, waarvan de laatste drie jaar met Salinero.

Klik hier voor de FEI ranking.

Bron Dressage-news/Horses.nl