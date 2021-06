Werth bovenaan bij GP Schafhof

Enkele weken na het Duits Kampioenschap, waarin Jessica von Bredow-Werndl de titels pakte, stond vandaag Isabell Werth weer op de eerste plaats in de Grand Prix op Schafhofs Dressurfestival. Werth zat in het zadel van Bella Rose (v. Belissimo M) en reed de concurrentie met 3,5 % naar huis. Ze scoorde 84,978%.

Dorothee Schneider was met Showtime FRH (v. Sandro Hit) tweede, op de hielen gezeten door Jessica Von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game). Duitse combinaties bezetten de bovenste zes plaatsen van deze kwalificatie voor de Spécial, maar daaronder gebeurde ook nog wel wat interessants.

Een Fries naar Tokio?

Rusland moet namelijk ook nog bekendmaken welk landenteam er naar Tokio gaat. Op deze wedstrijd in Duitsland waren dan ook vier Russische combinaties te zien, die zich in de kijker probeerden te rijden. De beste van de vier was Marina Aframeeva, met Marcus (v. Beart). De 17-jarige Friese hengst liep naar een score van 68,5% in de Grand Prix.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Phryso