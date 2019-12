Werth en Don Johnson FRH oppermachtig in S*** Kür op Muziek Frankfurt

In Frankfurt stond vanmiddag de Grand Prix Kür op Muziek op S***-niveau op het programma en hierin pronkte Isabell Werth weer bovenaan de uitslagenlijst. Werth toonde wederom haar kracht en won met een verschil van vier procent op de nummer twee Dorothee Schneider. Matthias Bouten maakte met de KWPN'er Meggle's Boston (v.Johnson) het podium compleet.

Werth en de 17-jarige Don Johnson FRH (v.Don Frederico) kwamen tot een score van 82.845% en dit was genoeg om de winst op te mogen eisen. De jury kon 8.5-en en een 9 kwijt voor de uitgestrekte galop en ook voor de travers naar rechts kreeg het duo 8-en en 9’s.

Twee en drie

Dorothee Schneider en Faustus (v.Falsterbo) eindigden als tweede achter Werth. Schneider stuurde Faustus naar een persoonlijk record van 78.785%, genoeg voor de tweede plaats. Het is het eerste internationale concours op vijfsterrenniveau voor de elfjarige ruin. Als derde eindigde Matthias Bouten met zijn KWPN’er Meggle’s Boston. De proef van de twee werd met 78.195% gewaardeerd en daarmee mocht Bouten als derde opstellen achter Werth en Schneider. In München en Oldenburg plaatste Bouten zich ook al meerdere keren op het podium op internationaal niveau. Deze nationale derde plaats achter grootheden als Werth en Schneider is weer een mooie toevoeging aan zijn palmares.

