Werth en Quintus winnen internationale debuut in GP Salzburg, van der Lei in top acht

In de 4* Grand Prix van Salzburg maakte Quintus (v.Quaterback) vandaag onder het zadel van Isabell Werth zijn internationale debuut en deed dit zeker niet onverdienstelijk. Werth en de Quaterback-zoon pronkten bovenaan de uitslagenlijst van de Grand Prix. Victoria Max-Theurer en Matthias Alexander Rath maakten de top drie compleet. Agatha van der Lei was de enige Nederlandse troef en eindigde bij de beste acht in het klassement.

Werth startte Quintus al een aantal keer op nationaal niveau in de Grand Prix en pakte daarin meerdere top klasseringen. Vandaag debuteerde het duo in de internationale 4* Grand Prix en deze proef werd door de jury gewaardeerd met score van 71.370%. Dit was genoeg voor Werth en Quintus om de overwinning op te eisen.

Bij de beste acht

Victoria Max-Theurer mocht achter Werth aansluiten in de prijsuitreiking. De amazone stuurde Rockabilly (v.Rock Forever) naar een score van 70.435% en werd tweede. Matthias Alexander Rath en Foundation (v.Fidertanz) zetten een score neer van 69.957% en maakte het podium compleet op de derde plaats. Onze landgenote Agatha van der Lei was de enige Nederlandse in de Grand Prix en eindigde bij de beste acht. De amazone behaalde met VRB Group’s Caron (v.Florencio) 66.457% en pakte hiermee nog een zevende prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl