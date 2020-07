Werth en Weihe naar winst in Spécial

Op hun eerste toernooi sinds januari waren Isabell Werth en Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) even onverslaanbaar als voorheen. Vrijdag wonnen ze de Grand Prix en vandaag schreven ze de Spécial op naam met 80,915%. De proef mocht nog wat consistenter, meldde Werth na afloop maar verder was ze "zeer tevreden, vooral met de draftour".

De tweede plaats ging naar de Oostenrijkse gastvrouw Victoria Max-Teurer, die met haar toekomsthoop Abegglen FH NRW (v. Ampère) aan de start verscheen. Het duo reed naar 77,596%. “Ik ben weer heel tevreden” vertelde de amazone na afloop. “We moeten elkaar nog wat beter leren kennen en onze detailafstemming verbeteren, maar de basis is veelbelovend. Het is een echte vechter, die alles goed wil doen en hij is daarom ontzettend fijn om te rijden. Zelfs wind en regen maken voor hem niet uit.

Simone Pearce wint Intermédiair

De Australische Simone Pearce, stalamazone bij Gestüt Sprehe, reed in de GPS met Destano (v. Desperados) naar een nieuw persoonlijk record van 74,617% en de derde plaats. Pearce won de Inter I proef dankzij 75,735% met Montevideo 65 (v. Millenium). Ook dat was een persoonlijk record.

Uitslag GPS

Uitslag Inter I

Bron: St-Georg / Horses.nl