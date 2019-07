Werth: ‘Er zat wel wat extra druk op’ (met videos)

Isabell Werth en Bella Rose (v. Belissimo) hadden nog niet eerder 90% gereden in een GP kür op muziek. En in Aken reed haar directe concurrente Dorothee Schneider met haar ijzersterk teruggekeerde Showtime FRH (v. Sandro Hit) naar een persoonlijk record reed van maar liefst 89,66%. Toen moest Werth nog beginnen, dus de druk was heel hoog.

“Druk is natuurlijk niet nieuw voor mij, maar iedereen was ook heel erg met mijn vijftigste verjaardag bezig en dat het zo mooi zou zijn als ik ook nog eens zou winnen” vertelt Werth na afloop van de kür, waarin ze uiteindelijk met haar lievelingspaard naar 90,45% reed.

“Dus dat leverde nog wel een beetje extra druk op. Ik wist echter vantevoren al dat Dorothee heel goed zou rijden. In de Spécial moest ik er ook voor vechten. Maar als je met Bella Rose in zo’n ring binnenrijdt, krijg je al het gevoel dat speciale dingen mogelijk zijn. Toen de muziek eenmaal begon voelde ik wel dat het kon. We hadden een paar dingen veranderd aan de kür, onder meer de gebogen lijn voor de wissels om de pas, maar daar moeten we nog wel wat beter op studeren, zodat daar geen onderbreking meer in zit” lacht de Duitse als haar enige echte fout ter sprake komt.

“En zo’n laatste lijn, als het publiek ook weet dat het erin zit en mee gaat klappen, dan komt het kippenvel en dat is echt fantastisch, de kers op de taart!” aldus Werth.

‘Het is heel emotioneel’

Dorothee Schneider kwam met haar persoonlijk record met Showtime FRH (v. Sandro Hit) op de tweede plaats uit. “Het gevoel was fantastisch, hij was zo fris nog na de afgelopen dagen. Hij stond er helemaal aan, zowel fysiek als mentaal. Het is heel emotioneel om terug te zijn met hem, hij wil gewoon dansen en hij is zo dicht bij me, dat geeft een heel speciaal gevoel” vertelt Schneider na afloop.

Jessica von Bredow-Werndl werd met TSF Dalera BB (v. Easy Game) derde en gaf aan met kippenvel haar kür gereden te hebben. “Dit paard is heel bijzonder voor mij, bijna een soort soulmate. Het is een echte piaffe-koningin en dat kwam er gelukkig vandaag wel goed uit”, aldus de amazone.

De vierde plaats was verrassend voor de pas negenjarige Bohemian (v. Bordeaux) onder de Deense amazone Catherine Dufour.

