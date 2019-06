Werth neem revanche met kür goud op Duitse kampioenschappen

Isabell Werth moest op de Duitse kampioenschappen in Balve Dorothee Schneider voor laten gaan in de Special door foutjes met Bella Rose. In de kür nam de nummer één van de wereld zojuist sportieve revanche. Op Emilio reed Werth een top proef die met 88.15% werd beoordeeld en met de gouden medaille werd beloond. Dalera BB danste onder Jessica von Bredow-Werndl naar het zilver. Het brons ging naar Helen Langehanenberg en Damsey FRH.

De Ehrenpreis-zoon Emilio liep een goede, foutloze proef onder Isabell Werth. Op de slotlijn deed Werth er nog een schepje bovenop en Emilio passageerde en piaffeerde magistraal naar de gouden medaille met 88.15%. Vier van de vijf juryleden zagen Werth ook als eerste. Alleen Riexinger vond de proef van Jessica von Bredow en haar elegante dochter van Easy Game, TSF Dalera BB, beter.

Von Bredow had de twaalfjarige Trakehner merrie er fantastisch aan staan. Het paard bewoog zich lichtvoetig en los door het lijf. Voor de piaffes en passages stonden negens en tienen op het protocol. Swingend liep het paar 85.60% bij elkaar, genoeg voor het zilver.

Damsey FRH lijkt onder Helen Langehanenberg aan zijn tweede jeugd te zijn begonnen. De zeventienjarige zoon van Dressage Royal liep moeiteloos naar 84.275% en de bronzen medaille. De hoogste punten kreeg de hengst voor de stap-reprise.

Ook Dorothee Schneider kreeg met Sammy Davis jr. (v. San Remo) nog boven de 80%, 81.950%. De stap was erg gespannen en in de piaffe en passage is het paard achter niet altijd gelijk. De populaire hengst Escolar (v. Estobar NRW) scoorde onder Hubertus Schmidt net onder de 80%, namelijk 79.75%.

Bron Horses.nl