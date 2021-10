Werth: ‘Niet super blij met eigen rijden’

Voor de vijfde keer op rij won de Duitse topamazone Isabell Werth de FEI Dressage World Cup kwalificatiewedstrijd in Lyon, Frankrijk. En ze deed dat gisteren met de 16-jarige merrie Weihegold OLD waarmee ze de laatste drie titels in de wereldbekerfinale opeiste. Werth, automatisch geplaatst voor de finale, zal de titel niet met Weihegold verdedigen. De wedstrijd in Frankfurt in december wordt haar laatste.

De amazone die tijdens haar spectaculaire carrière een berg medailles heeft verzameld, zei na afloop van de kür in Lyon dat ze “superblij” was met haar paard, maar “niet superblij met mijn eigen rijden! Ik heb een fout gemaakt en ze was toen niet zo goed als ze kan zijn!” Haar zelfkritiek is een van de eigenschappen die haar al zoveel jaren aan de absolute top houden, altijd beter willen doen.

Frankfurt laatste wedstrijd Weihegold

Bij het uiteenzetten van haar plannen voor de komende maanden zei ze dat ze met Weihegold in november naar de Top Tien dressuurfinale in Stockholm, Zweden gaat, en vervolgens in december naar Frankfurt “voor wat haar laatste wedstrijd zal zijn, want daar is het allemaal begonnen!”

Merrald: ‘Ik hou echt van de druk’

Ondertussen was Nanna Skodborg Merrald blij dat ze tweede werd in Lyon met Atterupgaards Orthilia. “Ik hou echt van de druk en het is geweldig om weer voor publiek te rijden na bijna twee jaar zonder shows en publiek”, zei de 28-jarige die met Blue Hors Zack deel uitmaakte van het als vierde geplaatste Deense team op de Olympische Spelen van Tokio 2020 deze zomer. In Lyon reed Merrald een pr van 83.695% in de kür en eindigde dicht achter Werth.

‘Bijna terug in normale leven’

Winnares Werth was het met Merrald eens. “De sfeer hier was geweldig, het voelde alsof we bijna weer terug zijn in het normale leven, dus goed gedaan aan het organisatiecomité voor wat ze hebben gedaan!”, zei ze. Twee keer moest de wedstrijd gecanceld worden door de corona pandemie. Show Director Sylvie Robert: “Dus het is een geweldige prestatie om terug te zijn en om het publiek dit jaar weer bij ons te hebben!”

Bron FEI