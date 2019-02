Werth onklopbaar in Wereldbeker GP, Cornelissen beste Nederlandse

Isabell Werth zette vanochtend wederom de Grand Prix haar naam, nadat de amazone ook in Amsterdam zowel de overwinning in de Grand Prix als de Kür op naam schreef. De Duitse is onklopbaar en won in Neumünster zelfs met een verschil van meer dan 6%. Adelinde Cornelissen schreef het beste Nederlandse resultaat op naam met een zesde plaats.

Werth en Weihegold OLD (v.Don Schufro) gingen over de 80-procent grens. Het duo scoorde 82,565% en was daarmee oppermachtig in Neumünster. Landgenote Helen Langehanenberg kwam met Damsey FRH (v.Dressage Royal) tot 76,413% en moest in Werth haar meerdere erkennen.

Top van het klassement

Op een derde plaats eindigde Judy Reynolds. De Ierse scoorde met de KWPN’er Vancouver K (v.Jazz) 75,109 en maakte het podium compleet. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een Ierse op het podium van een Wereldbeker dressuur wedstrijd in Europa eindigde. Adelinde Cornelissen gooide de hoogste ogen van de Nederlandse combinaties. Cornelissen liet met Aqiedo (v.Undigo) een score van 73,043% noteren en mocht als zesde opstellen. Het was voor Cornelissen en Aqiedo, na Amsterdam, pas de tweede Wereldbeker-wedstrijd waar het duo aan de start verscheen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl