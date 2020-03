Werth over corona: ‘Deze stilstand draagt bij aan reflectie en regeneratie’

De nieuwswebsite Dressursport Deutschland ging in gesprek met Isabell Werth over de corona crisis. In het interview vertelt Werth onder andere over hoe zij tegen de corona crisis aankijkt en waarom de amazone al veel eerder opperde de Olympische Spelen uit te stellen.

In verband met de corona-crisis praat iedereen ook over reflectie.

Isabell Werth: “Ik heb bijna de indruk dat iemand de wereld wilde stoppen om ons te laten zien hoe het is om tot het essentiële gereduceerd te worden. Minder reizen, minder vluchten en verkeer, de lucht en het water hebben zo tijd om te herstellen en veel beter te worden. Misschien moeten we ook tot reflectie worden geroepen, zodat het ons duidelijk wordt dat deze stilstand ook bijdraagt ​​aan regeneratie.”

Gezondheid op de voorgrond, maar ook om redenen van eerlijkheid, pleitte je al heel vroeg voor een Olympisch uitstel, veel eerder dan dat het idee werd geuit door het IOC.

Werth: “Deze beslissing had al lang moeten plaatsvinden voor de menselijke gezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. En we kunnen nu zeker zijn dat 2020 zonder de Olympische Spelen zal plaatsvinden. Dat was ook voor iedereen een belangrijke stap. De huidige situatie maakte al lang duidelijk dat het helemaal niet mogelijk was om de Spelen in juli te houden. Dat andere landen achterlopen op de Corona-golf en dat andere atleten hun trainingsfaciliteiten hebben moeten verlaten is hier een groot voorbeeld van. Wij paardensporters kunnen onze paarden nog steeds thuis berijden, we kunnen ze fit houden, hoewel zonder wedstrijden en dus zonder wedstrijdroutine, maar dat zou in relatief korte tijd kunnen. Andere atleten hebben weinig kans om op de juiste manier te trainen. Denk bijvoorbeeld aan zwemmers – de zwembaden zijn allemaal gesloten. Of aan teamatleten die niet samen mogen trainen. Voor hen zouden de Olympische Spelen gewoon oneerlijk zijn geweest op hun eerder geplande datum eind juli.”

In 2021 staan ​​de Europese kampioenschappen voor ruiters in augustus in Boedapest op het programma – zijn er ideeën hoe hier verder te gaan?

Werth: “Allereerst moeten we afwachten hoe nauwkeurig de planning voor de Olympische Spelen zal zijn. Tot dusver is alleen duidelijk dat ze volgend jaar zullen plaatsvinden, maar of het nu in de lente, de vroege zomer of de late zomer is, is nog open. Het is alleen duidelijk dat het rond de zomer zou moeten gebeuren. En alleen dan kan worden vastgesteld of het EK daarna nog mogelijk is.”

Wat kan deze crisis betekenen voor de paardensport als geheel?

Werth: “Economisch wordt het een ramp, voor iedereen, maar ook voor paardensport. Natuurlijk, vanwege het mislukken van wedstrijden, is een economische steunpilaar niet langer beschikbaar voor professionele rijders zoals ik, andere toernooien zullen worden gecompenseerd. Maar de evenementen-wereld zal weer afvlakken, en dat geldt ook voor paardrijden. Het wordt heel moeilijk voor manegeactiviteiten. Een vriendin van mij runt een pension met een ponymanege. Ze verliest elke maand veel geld in deze crisis. Dit zijn existentiële problemen.”

Wat is voor jou het meest verbazingwekkende aan de Corona-crisis tot nu toe?

Isabell Werth: “Dit zijn de diensten van iedereen die op medisch gebied werkt. Verpleegster, dokters, verplegend personeel – ik neem absoluut mijn hoed af voor deze mensen! Het is enorm wat deze mensen momenteel voor de samenleving doen. Chapeau!”