Werth over de 80% met Quantaz, Cornelissen naar nieuw PR

Isabell Werth bleef op het internationale concours in Hagen ook in de Grand Prix Spécial de rest van de deelnemers ruimschoots voor met de tienjarige DSP Quantaz (v. Quaterback). Ondanks een rommeltje in de eners, brak de combinatie bij meerdere juryleden de 80%-grens, onder meer met fantastisch passage- en piaffe-werk. Het gemiddelde kwam uit op 80,660%, een nieuw record voor het duo.

Vrijdag in de GP moest Werth haar hengst nog veel meer helpen, maar de proef was nu al veel zekerder. De tweede plaats was voor routinier Zaire-E (v. Son de Niro), die onder het zadel van Jessica von Bredow-Werndl achter Werth moest aansluiten met 79,644%.

Charlotte Fry en Dark Legend maken indruk

KWPN-ruin Dark Legend (v. Zucchero) maakte met de 24-jarige Charlotte Fry aan boord indruk met zijn takt en impuls, ook in de passage en de piepkleine pirouettes. Het duo reed naar 77,085% en de derde plaats. Ook dat was een persoonlijk record. Vierde werd de Fin Henri Ruoste die zijn volledig springgefokte BWP’er Kontestro DB (v. Contendro) met een prachtige aanleuning en ontspanning naar 76,745% reed. Vijfde werd Frederic Wandres, die met Duke of Britain (v. Dimaggio) liet zien ook weer gegroeid te zijn. Het duo kreeg 76,340% van de jury.

Cornelissen en Fleau naar bijna 75%

Adelinde Cornelissen kwam vorige week op het Nederlands Kampioenschap tot 69,191% met Fleau de Baian (v. Jazz) in de Grand Prix Special. Dit weekend in Hagen reed het duo – op hun eerste internationale wedstrijd op het hoogste niveau – naar maar liefst 74,915% gemiddeld. Waar er vorige week nog te veel foutjes inslopen, zag Cornelissen al wel: “Hij krijgt wel veel punten voor de onderdelen die hij echt goed doet. De score kan nog steeds omhoog.” Dat bleek wel in Duitsland, waar ze bijna 6% hoger scoorden en naar de zesde plaats liepen.

Uitslag

Bron: Horses.nl