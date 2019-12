Werth over Don Johnson: ‘Er zat altijd een klein duiveltje op zijn schouder’

Met zijn 55ste overwinning in Frankfurt na Don Johnson FRH (v. Don Frederico) in stijl afscheid van de internationale dressuursport. De achttienjarige Hannoveraan won onder Isabell Werth met ruim 82% de kür op muziek tijdens het Festhallen-Reitturniers. "Dat Johnny niet rustig afscheid zou nemen, dat was te verwachten", zei Werth na de laatste ereronde van haar 'karakterpaard' die fris en monter bleef passageren. "Hij heeft altijd dat kleine duiveltje op zijn schouder gehad."

Isabell Werth bestempelde Johnny als een echt karakterpaard. “Op het losrijterrein was het altijd nog oppassen dat hij niet zijn hoofd tussen de benen stak en er lustig op los bokte”, aldus Werth. “Er reed altijd een klein duiveltje met hem mee.”

Het duiveltje weerhield het paar niet om maar liefst 55 internationale overwinningen te behalen in de periode vanaf 2011 tot nu de laatste in Frankfurt. Daarbij hoort ook het team goud op het EK in Herning en team brons twee jaar later in Aken. Verder won Werth vijf zilveren medailles op de Duitse kampioenschappen met haar Johnny en werden vijfde in de wereldbekerfinale 2013 in Gothenburg.

Eigenaresse Madeleine Winter-Schulze stelde Don Johnson destijds als vierjarige aan Isabell Werth beschikbaar. Werth vertelt over de niet zo’n eenvoudige tijd met hem: “Hij heeft mijn leven intensief begeleid, we zijn samen echt opgegroeid, we hebben elkaar opgeleid kun je zeggen. Er zijn veel mensen geweest die zeiden ‘wat moet je met zo’n paard’? Het lukte soms goed, soms minder goed. Maar de laatste jaren heeft hij toch heel constant goed gepresteerd. Vanaf zijn vijftiende tot nu heeft hij laten zien echt volwassen te zijn geworden.”

Na de laatste ereronde in Frankfurt vertelt Werth verder: “Het was echt leuk vandaag, Johnny was geweldig. Wat wil je nog meer als je met twee overwinningen afscheid kunt nemen van een paard dat zo fit en gezond is? Het publiek vierde het afscheid enthousiast, het had niet mooier kunnen zijn. Hij ziet er beter uit dan ooit en ik hoop dat hij de volgende tien jaar bij ons thuis van de wei kan genieten.”

Bron ClipMyHorse/Pferd Aktuell