Werth pakt Duitse titel bij kür op muziek

Nadat Dorothee Schneider gisteren het kampioenschap in de Grand Prix Spécial won, was de titel in de kür op muziek zondag voor Isabell Werth en DSP Quantaz (v. Quaterback). Met 85,45% gemiddeld kwam het duo de ring uit. Het zilver ging naar Frederic Wandres en Duke of Britain (v. Dimaggio), die op 83,375% uitkwamen.

Brons was er voor Ingrid Klimke en haar Franziskus (v. Fidertanz). Geconcentreerd reden zij naar een score van 82,825%. Schneider, die voor de kür Faustus had gezadeld, moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Benjamin Werndl bleef haar met Famoso OLD voor, ondanks grote juryverschillen.

17e titel voor Werth

Voor Werth is het haar 17e Duitse dressuurtitel. Ze reed met Quantaz een kür die ze al 25 jaar gebruikt, voor het eerst met Amaretto in de jaren ’90. Werth: “Het is een kür met lijnen die fijn zijn voor paarden die hun eerste küren rijden.” In tegenstelling tot de GPS ging het vandaag wel vrijwel foutloos voor het duo. De wissels verliepen vlekkeloos, maar de hengst sprong één keer aan in de uitgestrekte draf. In Aken zal de combinatie een andere kür laten zien, op muziek van Bonnie Tyler.

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl