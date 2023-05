Werth pakt GP Wiesbaden met Emilio

In de 4* Grote Prijs van Wiesbaden, Duitsland, stonden de thuiscombinaties op plaats 1 tot en met 4. Isabell Werth won de rubriek met de 17-jarige Emilio (v. Ehrenpreis). Het duo scoorde 74,456%. Tweede was Dorothee Schneider met Sisters Act MT OLD (v. Sandro Hit), die naar 73.913% reed.

Op de derde plaats kwam Evelyn Eger, met de 18-jarige Westminster (v. Weltissimo 3). De 26-jarige Eger start de ruin sinds vorig jaar internationaal en de dikke 73% van vandaag betekende een persoonlijk record. Westminster kwam tot 2019 onder Frederic Wandres uit.

Werth

Werth scoorde achten en hoger op de piaffe-onderdelen en de pi-pa-overgangen. Ook de rechterpirouette werd goed beoordeeld. In de wissels om de twee sloop een fout en ook voor de verzamelde stap waren er onvoldoendes. Met een uitstekende laatste lijn stelde de amazone de winst zeker. De totale score was nog ietsje hoger dan twee weken geleden in de GP van Mannheim, die het duo ook op naam schreef.

Uitslag

Bron: Horses.nl