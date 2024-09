Werth pakt GPS Crozet, pech voor Dijkstra

Isabell Werth heeft met DSP Quantaz (v. Quaterback) de Grand Prix Spécial in Crozet gewonnen. Met een score van 76,617% bleef ze Matthias Alexander Rath met Thiago (v. Totilas) zeer ruim voor. Devenda Dijkstra leek op weg naar een tweede plaats in de kür op muziek, maar haar paard Hero (v. Johnson) beet op zijn tong gedurende de proef. De combinatie werd uitgesloten. De winst in de kür ging naar de Belgische amazone Larissa Pauluis en haar KWPN'er Flambeau (v. Ampere).

Devenda Dijkstra begon in de stromende regen aan haar kür op Franse chansons. De rit startte goed, maar misschien wat voorzichtig. Net als gisteren was haar ruin wel vrij druk met zijn mond. In de uitgestrekte stap leek Hero op zijn tong te bijten. De proef werd gestopt en Dijkstra leek zelf ook direct te zien wat er aan de hand was. De hoofdjury constateerde inderdaad bloed. Jammer voor de Nederlandse want met een running score van 75.561% was het duo op weg naar plaats twee. Gisteren reden de twee nog een PR in de Grand Prix.

Alle uitslagen