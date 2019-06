Werth rijdt DSP Quantaz naar de winst in GP Wiesbaden, van der Lei in top zes

Isabell Werth reed vandaag als tweede de ring in voor de 4* Grand Prix van Wiesbaden en gaf de leiding niet meer uit handen. In de kwalificatie voor de Grand Prix Special verwees Werth haar landgenoten Matthias Alexander Rath en Dorothee Schneider naar de tweede en derde plaats. Agatha van der Lei eindigde bij de beste zes in de rubriek.

Werth zal binnenkort de teugels van DSP Quantaz (v.Quaterback) overdragen aan eigenaresse Victoria Max-Theurer, die een ticket voor de OS in Tokyo zal proberen te vergaren. Vandaag reed Werth de Quaterback-ruin in de 4* GP naar een score van 75,087%. Dit was, in de tweede internationale wedstrijd van het duo, meer dan genoeg voor de winst. De nummer twee Rath stond op bijna vier procent achterstand. Rath en Foundation (v.Fidertanz) pakten met een score van 71,152% een tweede plaats.

Top van het klassement

Dorothee Schneider maakte met Pathetique (v.Quaterback) de top drie compleet. Schneider scoorde een percentage van 71,087, moest nipt toegeven op Rath en eindigde als derde. Agatha van der Lei zorgde dat Nederlandse driekleur in de top zes vertegenwoordigd was. De amazone noteerde met VRBGroup’s Caron (v.Florencio) een score van 68,348% en mocht als zesde opstellen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl