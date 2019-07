Werth scoort hattrick in Aken: ook bovenaan in Kür

Een mooier verjaardagscadeau kon Isabell Werth zich niet wensen. De amazone was op haar 50e verjaardag vandaag weer oppermachtig in Aken. Ondanks een paar foutjes in de proef eindigde de dressuurkoningin opnieuw bovenaan de uitslagenlijst. Dorothee Schneider reed een ijzersterke kür en voerde de druk op Werth op door een persoonlijk record te rijden van ruim 89%. Jessica von Bredow-Werndl bleef ook in de kür, net als het hele weekend, erg constant en eindigde knap op de derde plaats.

Werth zette met Bella Rose (v. Belissimo) een kür op muziek van niveau neer, maar had wel een paar foutjes. In de wisselserie om de pas kreeg ze vijven. Daartegenover regende het dan wel weer tienen in de overgangen. Ook de draai piaffe, het handelsmerk van het duo, werd perfect uitgevoerd alsof het niets was. Ondanks een paar foutjes scoorde Werth 90,450% en ging er voor de derde keer in Aken met de winst vandoor. Na de prijsuitreiking klonk het ‘Happy Birthday’ door de speakers voor Werth’s verjaardag.

Persoonlijk record

Dorothee Schneider reed een fantastische kür op muziek met een persoonlijk record van 89,660% als resultaat. Na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 werd het lange tijd stil rond Showtime FRH (v. Sandro Hit) vanwege blessures. Sinds dit jaar draait de ruin weer volop mee in de top van de internationale dresuur. Het duo zette een geweldige Grand Prix neer, een fantastische Special en ook de kür op muziek was weer een genot om naar te kijken. Driemaal moest de amazone wel achter Werth plaatsnemen, maar met het EK in Rotterdam in het vooruitzicht is Schneider een onmisbare schakel in het sterke Duitse team.

Stralende lach

Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) overtuigden gisteren in de Special en lijken ook onderweg naar een plaats in het team voor Rotterdam. Vandaag zette de amazone een zeer goede kür neer en bleef gedurende de proef constant dezelfde stralende lach op haar gezicht houden. Vooral de piaffe was een highlight van de proef, Dalera bleef in het ritme en bleef van de grond afdrukken. Met een score van 87,595% werd de amazone derde achter Werth en Schneider.

Een vierde plaats was er voor Catherine Dufour die met het pas negenjarige toptalent Bohemian (v. Bordeaux) een proef neerzette van een al heel hoog niveau. Haar kür werd dan ook door de jury gewaardeerd met 85,390% en daarmee eindigde de Deense Dufour als vierde. Charlotte Dujardin en haar nieuwe topper Erlentanz (v. Latimer) eindigden als vijfde met 83,995%, en lieten veel potentie voor de toekomst zien.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl