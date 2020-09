Werth stelt orde op zaken: dik 90% in kampioenschaps-kür

Gisteren moest ze genoegen nemen met het reserve-kampioenschap in de GPS, vandaag was er geen foutje in de wissels om de één, maar een stabiele en foutloze kür op muziek met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro). Isabell Werth reed naar 90,825% en versloeg Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game) in het Duits Kampioenschap Dressuur.

Met scores tussen de 88,625% en 92,000% was de zege unaniem. Jessica von Bredow – Werndl kwam er als een-na laastste starter dichtbij, met een gemiddelde van 89,350% met van de jury bij C zelfs een score boven de 90%. Zij tekende voor het zilver.

Loepzuiver

Werth liet loepzuivere appuyementen en haarscherpe wissels zien, misschien was er een beetje ritmeverlies in één van de pirouettes, maar verder viel er weer bar weinig op aan te merken. Weihegold oogde weer zeer stabiel en bleef er de hele proef goed aan trekken. Met een expressieve piaffe-pirouette op de laatste lijn was het wel duidelijk. Werth wees trots op haar merrie en wist dat het genoeg moest zijn.

Scheisse!

Gisteren miste Werth een ener in de GPS omdat Weihegold niet wilde wisselen boven haar eigen mesthoop op de diagonaal. Toen klonk er nog een “Scheisse” van de amazone door de baan, hoewel ze er later ook wel om kon lachen: “Ik snap eigenlijk wel dat ze daar niet doorheen wilde”. Dalera liep onder Von Bredow een uitstekende kür, maar het ontbrak net aan het laatste beetje sprankel om de nummer één op de wereldranglijst dressuur te kunnen verslaan. Gisteren in de GPS was dat er wel.

Strijd tussen Faustus en Franziskus

De twee twaalfjarige Hannoveraners Faustus 94 (v. Falsterbo) onder Dorothee Schneider en Franziskus 15 (v. Fidertanz) onder Ingrid Klimke maakten het onderling heel spannend. Schneider reed naar 81,6% en Klimke naar 81,35%. Dat betekende brons voor de nog relatief onervaren Faustus onder Dorothee Schneider. Ook gisteren was er al brons voor de twee. “Hij is niet meer zo schuchter, wil graag presteren” vertelde de amazone toen.

Uitslag

Bron: Horses.nl / St Georg