Werth stelt orde op zaken in GPS Hagen

Waar ze in Grand Prix op precies dezelfde score uitkwam als landgenoot Benjamin Werndl, pakten Isabell Werth en Emilio 107 (v. Ehrenpreis)vandaag weer 'gewoon' de winst in de Grand Prix Spécial op Hof Kasselmann. Met een score van 79,542% kwam ze ruim een procent boven haar collega uit.

Benjamin Werndl moest met Daily Mirror 9 (v. Damon Hill) genoegen nemen met de tweede plek in 78,366%. Zijn zestienjarige hengst viel zowel vandaag als gisteren op doordat hij de proef begon met veel souplesse en afdruk, al hield hij dat niet helemaal tot het einde vol.

De zwarte maakte een tevreden indruk en scoorde betere punten dan Emilio in de staponderdelen, vooral de uitgestrekte stap was goed. De lastige stap-piaffe overgang die daar op volgt was dan weer wat minder. Werth schudde die overgang haast achteloos uit haar mouw, terwijl ze de teugels nog op maat aan het maken was.

De hele proef bleven de scores van de twee combinaties dicht bij elkaar. Voor Daily Mirror was de uitgestrekte galop een hoogtepunt, Emilio had beter doorgesprongen pirouettes. In elk geval hoefden de twee de eerste prijs niet te delen vandaag.

Derde plaats ook voor Werndl

Werndl tekende ook voor de derde plaats, dit keer in het zadel van Famoso OLD (v. Farewell III). Het duo reed naar 77,582%. De vierde plaats ging naar Carina Bachmann met Tarantino 5 (v. Toronto), zij scoorden 75,327%.

Andere regels voor de zweep

Voor Nederlandse kijkers (de wedstrijd was live te volgen via ClipMyHorse) was het opmerkelijk dat bijvoorbeeld Helen Langehanenberg, die zesde werd met Annabelle 110 (v. Conteur) en Fabiënne Müller-Lütkemeier”, die met Fabregaz zevende was, met zweep reden.

Hoewel er verschillende nationaliteiten meereden in Hagen, was het een nationale wedstrijd; alle deelnemers zijn lid van een Duitse vereniging. En onder Duitse regels mag de zweep op nationale wedstrijden wel gebruikt worden op het hoogste niveau. Internationaal en in Nederland is dit niet toegestaan.

Uitslag

Bron: Horses.nl