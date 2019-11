Werth wederom onverslaanbaar in Wereldbeker GP, mooi debuut voor Lucie Louws

In de Wereldbeker Grand Prix op de Stuttgart Masters was Isabell Werth weer niet te kloppen. De amazone was de enige die over de 80% grens heen ging en ging er met de overwinning vandoor. Jessica von Bredow-Werndl werd dit maal tweede voor Dorothee Schneider. Charlotte Fry sloot achter het Duitse geweld aan als zevende en Lucie Louws' Wereldbeker-debuut resulteerde in een knappe twaalfde plaats.

Werth verscheen aan de start met Weihegold OLD (v.Blue Hors Don Schufro) en ging over de 80%. Het duo werd beloond met 8.5-en, 9’s, 9.5-en en een 10 voor de en pirouettes en voor de passage piaffe onderdelen aan het einde van de proef. Een totaal van 81.565% bezorgde de dressuur-koningin weer een Wereldbeker-overwinning. Von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v.Easy Game) kwamen tot een score van 79.848% en mochten als tweede opstellen. Ook von Bredow-Werndl kreeg net als Werth hoge cijfers voor de passage en piaffe onderdelen op het eind maar moest toch in haar landgenote haar meerdere erkennen.

KWPN’er Dark Legend

Dorothee Schneider, die sinds vorig maand weer op concours verscheen na een val, maakte met DSP Sammy Davis Jr. (v.San Remo) de top drie compleet. Het koppel kreeg van de jury 77.761% toegekend en mocht achter Werth en von Bredow-Werndl plaatsnemen in de prijsuitreiking. Stalamazone van van Olst Charlotte Fry en haar KWPN’er Dark Legend (v.Zucchero) mochten de zevende prijs in ontvangst nemen. Het duo scoorde 71.435% en eindigde in de top van het klassement.

Wereldbeker-debuut

Lucie Louws maakte met Evito (v.Sir Oldenburg) haar debuut in de imponerende hal van de Stuttgart Masters en scoorde 69.109% wat goed was voor de twaalfde prijs. Louws: “Ik ben zeer tevreden, en heb heel fijn gereden. De punten vielen me wel erg tegen vooral van het Nederlandse jurylid en ook van het Duitse jurylid.” Voor haar 10-jarige Evito was het ook de eerste keer op zo’n wedstrijd met zo veel entourage: “Toen ik voor de ring stond om binnen te rijden, voelde ik zijn hartje kloppen, maar hij deed het gewoon. Hij ging heel goed.” Morgen komen de twee nog aan de start in de Kür: “Als het zoals vandaag gaat, ben ik heel tevreden, en ik rijd die Kür heel graag,” reageerde Louws enthousiast.

Bron: Horses.nl