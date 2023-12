Werth wint met Skovens Tzarina inloopproef van Nürnberger Burg-Pokal Finale, Escamillo derde

Vandaag stond de inloopproef op het programma van de finale van de Nürnberger Burg-Pokal, een Duitse competitie voor jonge lichte tour paarden (7-9 jaar). De overwinning ging naar Isabell Werth met Skovens Tzarina (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro). De merrie is een halfzus van de Grand Prix-hengst Skovens Rafael en scoorde een totaal van 76.048%. Ondanks dat de zaterdag de teller weer op nul begint voor de finalisten, heeft Werth tot nu toe al vier keer de winst van de competitie op haar naam geschreven.

Helen Langehanenberg kwam als laatste starter de ring binnen en werd tweede met DSP Danny Cool (Danciano x Sandro Hit). De 8-jarige ruin ontving 74.804%.

De derde plaats was voor de bronzen WK-deelnemer Escamillo (Escolar x Rohdiamant). De Spaanse ruiter Manuel Dominquez Bernal stuurde de populaire hengst naar 73.634%. Ondanks dat hij behoort tot de favorieten, werd hij door twee juryleden op de eerste plaats gezet, door twee juryleden op de zesde plaats en bij een jurylid zelfs op de negende plaats. Escamillo liet zijn punten liggen op de stap, maar ontving daarentegen wel een ultieme tien voor de wisselserie om de drie.

Lord Europe

Opmerkelijk was de zesde plaats voor Lord Europe (Lord Leatherdale x Boston) onder het zadel van Leonie Richter. De scores liepen uiteen van 68.902% (tiende plaats) naar 74.146% (vierde plaats). De Hannoveraanse premiehengst van Andreas Helgstrand, Paul Schockemöhle en Joop van Uytert liet veel kwaliteit zien in de draf en galop, maar de spanning in het stapgedeelte drukte de score.

Uitslag

Bron: Horses.nl