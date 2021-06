Werth wint ook GPS, Dalera naar PR

Op de Schafhof in Kronberg domineerden drie amazones de dressuurproeven. Isabell Werth won twee keer met Quantaz en twee keer met Bella Rose (v. Belissimo). In de Grand Prix Special reed Werth haar vosmerrie zojuist naar 85,596%. Dat was niet eens een persoonlijk record. Dat PR was er wel voor Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game), die op 84,766% uitkwamen.

Nadat het Duits Kampioenschap begin juni naar Von Bredow-Werndl ging, heeft Werth dit weekend weer alles gewonnen wat er te winnen viel, vaak met behoorlijk ruime marges bovendien.

Ruimte naar boven

In Dalera’s proef zat wel nog wat ruimte naar boven, want in de appuyementen en de stap-onderdelen liet ze nog wat puntjes liggen. De laatste middenlijn passage-piaffe-passage was echter fenomenaal, met alleen maar dikke negens.

Showtime FRH

De derde plaats was voor Showtime FRH (v. Sandro Hit) onder Dorothee Schneider. De combinatie scoorde 82,575%. De drie dames Werth, Von Bredow en Schneider zijn echt een klasse apart met deze paarden. Als de concurrentie niet uitkijkt, gaan niet alleen de landentitel, maar ook alle individuele medailles in Tokio naar Duitsland. Het wordt interessant om te zien of Charlotte Dujardin daar nog een stokje voor kan steken.

Uitslag

